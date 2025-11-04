Kontrola optužnica protiv dvojice biznismena zakazana je za 11. novembar.

Viši sud u Podgorici prihvatio je predlog Specijalnog državnog tužilaštva i u fazi kontrole optužnice objedinio postupke protiv Aleksandra Aca Mijajlovića i vlasnika kompanije Tehnomaks Veska Petranovića, koji se terete da da bili na čelu kriminalnih grupa švercera cigareta, potvrdila je za "Dan" portparol tog suda Ivana Vukmirović.

Kako prenosi Dan, kao članovi kriminalne organizacije koju je, prema tvrdnjama SDT-a, formirao Mijajlović označeni su Nikšićanin Zoran Đukanović Žuti, Golub Vojinović i policajci Milenko Mića Rabrenović, Dragan Backović, Mirko Mijušković i Radoje Rabrenović.

Optužnicom protiv kriminalne grupe na čijem čelu je, navodno, bio Petranović obuhvaćeni su i Dejan Jokić, obuhvaćen objema optužnicama, i policajci Marko Đurišić, Dražen Vukadinović i Davor Lukačević, kao i Branko Čelić, Ratomir Obrenić i Jovan Miletić.

Kako tvrde iz tužilaštva, postoje indicije da su obje kriminalne organizacije djelovale od 2019. godine. U Petranovićevoj grupi on slovi za jedinog organizatora, dok je Mijajlović imao "partnera" u vidu N.N. lica.

U optužnici piše da je okrivljeni Aleksandar Mijajlović sa nepoznatim licem, od 2019. do 2021. godine, u Crnoj Gori, organizovao kriminalnu organizaciju, čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i druge zasad nepoznate osobe. Organizacija je formirana zbog krijumčarenja neocarinjenih cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar, njihove prodaje, prikrivanja i rasturanja u Crnoj Gori i drugim zemljama, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, ali i pranja novca koji je stečen kriminalnom djelatnošću, prenosi Dan.

Petranovićevoj grupi, kako su saopštili iz SDT-a, na teret se stavlja da se od sredine 2019. do kraja oktobra 2020. godine, kontinuirano bavila prodajom, rasturanjem i prikrivanjem neocarinjenih cigareta, i to u količini od najmanje 9.094 paketa, nabavljanih u inostranstvu.

"Neplaćanjem carina, akciza i poreza pribavili su imovinsku korist, a budžetu Crne Gore nanijela štetu od najmanje skoro 7,2 miliona eura", tvrde iz tužilaštva.

Petranović je uhapšen 25. marta i od tada se nalazi u pritvoru.