Hapšenja i dugotrajni postupci ekstradicije obojice optuženih izazvali su snažne političke potrese u Crnoj Gori, uz višemjesečne polemike između sudova i izvršne vlasti.

Izvor: Uprava policije

Južnokorejski državljanin Do Kvon i turski državljanin Binali Čamgoz, dvojica najkontroverznijih zatvorenika koji su boravili u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, osuđeni su nakon što su izručeni iz Crne Gore.

Do Kvon je pred saveznim sudom u Njujorku osuđen na 15 godina zatvora zbog prevare i zavjere u vezi sa kolapsom kriptovalutnog projekta Terra, dok je Binaliju Čamgozu u Turskoj izrečena kazna od čak 111 godina i šest mjeseci zatvora za 23 krivična djela, među kojima su rukovođenje kriminalnom organizacijom, pokušaji ubistva i teško nasilje.

Izmirski 9. Viši krivični sud proglasio je Čamgoza krivim kao vođu organizovane kriminalne grupe koja se tereti za niz teških krivičnih djela, uključujući nelegalno posjedovanje oružja, oštećenje imovine i nasilne napade. Prema navodima turskih vlasti, Čamgoz je i nakon bjekstva iz zemlje nastavio da upravlja kriminalnom mrežom iz inostranstva.

Njegovo ime dovođeno je u vezu i sa kriminalnim strukturama bliskim grupi odgovornoj za ubistvo Jovana Vukotića, vođe „škaljarskog klana“. U Crnoj Gori je uhapšen u julu 2022. godine zbog korišćenja falsifikovanih dokumenata. Iako je Viši sud u Podgorici odobrio njegovo izručenje Turskoj, tadašnji ministar pravde donio je odluku da se ekstradicija privremeno obustavi, pozivajući se na zdravstveno stanje i moguću povredu prava na fer suđenje. Ipak, Čamgoz je na kraju izručen.

U slučaju Do Kvona, američko tužilaštvo ga tereti da je obmanjivao investitore tvrdeći da je stabilni kriptokovens TerraUSD algoritamski zaštićen, dok je u stvarnosti vrijednost održavana vještačkim intervencijama na tržištu. Njegovo hapšenje na aerodromu u Podgorici zbog falsifikovanih isprava pokrenulo je jednu od najkompleksnijih ekstradicionih procedura u crnogorskom pravosuđu, tokom koje su sudovi više puta odlučivali o zahtjevima Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država.

Nakon odslužene zatvorske kazne zbog falsifikovanih dokumenata, krajem prošle godine donesena je konačna odluka o njegovom izručenju Sjedinjenim Američkim Državama, gdje mu je sada izrečena višegodišnja zatvorska kazna. Slučaj Do Kvona dodatno je opteretio političku scenu u Crnoj Gori, uz optužbe i istrage koje su pratile njegovo hapšenje, a koje je on u potpunosti negirao.