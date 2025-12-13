Dejanu Ć. (22) brutalno je pretukao, kako se sumnja, Vaso R. (43) 25. oktobra u kafiću u kojem radi.

Nakon medijskih izvještaja i objavljivanja uznemirujućeg snimka brutalnog premlaćivanja Dejane Ć., njene nevolje, kako tvrdi, nijesu prestale. Dejana navodi da joj je nakon napada prijetio nepoznati muškarac, za kojeg sumnja da je blizak osumnjičenom Vasu R.

Tvrdi da trpi prijetnje i strahuje za bezbjednost

Iako je policija u međuvremenu uhapsila osumnjičenog za napad, Dejana tvrdi da su se njeni problemi nastavili i nakon toga.

„Početkom ovog mjeseca mene i moju sestru počeo je da prati nepoznati muškarac. U početku tome nijesam pridavala značaj, ali sam ga ubrzo počela konstantno primjećivati u svojoj blizini. Nekoliko dana uoči zakazanog ročišta, zatekla sam ga ispred stana u kojem živim, kako me čeka. Bila sam izuzetno uplašena“, navela je Dejana.

Ističe da je ozbiljno zabrinuta za sopstvenu bezbjednost, ali i za sigurnost članova svoje porodice.

„Prijetio mi je vrlo ozbiljnim i zastrašujućim tonom, poručivši da na sudu moram odustati od postupka, u suprotnom da se ‘čuvam’, jer zna gdje živim. Prijetnje su bile usmjerene na to da povučem tužbu protiv Vase“, tvrdi ona.

Prijetnje prijavljene sudu i policiji

Dejana navodi da u početku nije prijavila prijetnje policiji u Beranama, jer, kako kaže, nema povjerenja u njihov rad.

„Kada sam prijavila napad, uz sve medicinske dokaze, ništa nije preduzeto sve dok mediji nijesu objavili snimak na kojem se jasno vidi da sam žrtva nasilja. U policiju sam došla krvava i sa vidljivim povredama, a osumnjičeni nije bio uhapšen, već je dolazio na moju kućnu adresu i prijetio mi“, kazala je Dejana.

Dodaje da je o prijetnjama obavijestila sud, nakon čega joj je, po savjetu sudije, preporučeno da ih prijavi i policiji.

„Tužbu nijesam povukla i nadam se da će nadležni organi adekvatno reagovati i procesuirati odgovorne“, poručila je.

Detalji napada zabilježeni nadzornim kamerama

Na snimku sa nadzornih kamera ugostiteljskog objekta vidi se da je Dejana sjedjela za stolom kada je u lokal ušao, kako se sumnja, Vaso R., koji joj je ubrzanim korakom prišao. Nakon kraće verbalne komunikacije, u jednom trenutku ju je udario otvorenom šakom u glavu, a potom je uhvatio za kosu i glavom udarao o sto, nakon čega je pala na pod.

Na snimku se takođe vidi da je, prilikom pada, pokušala da rukama zaštiti glavu.

„Dolazio je do mog stana i nakon napada“

Dejana je ranije ispričala da se ni nakon izlaska iz bolnice nije osjećala bezbjedno.

„Sa poslodavcem sam otišla u policiju i predala medicinsku dokumentaciju, koju mi nikada nijesu vratili, uz obrazloženje da mora ostati u spisima predmeta. I pored toga, osumnjičeni nije odmah uhapšen. Rečeno mi je da se ne nalazi u Beranama, iako su ga ljudi svakodnevno viđali u gradu. Dva dana nakon napada došao je do stana u kojem živim. Od straha sam odmah pozvala policiju, ali se nijesu pojavili“, kazala je Dejana.

Ističe da se osumnjičeni slobodno kretao gradom, uprkos prijavama, te da je u međuvremenu izazvao još jedan incident, kada je, prema njenim riječima, u jednom ugostiteljskom objektu pjevačici razbio flašu o glavu.