SPO utvrđuje da li su škaljarac Miloš Mikica Lalević i/ili osumnjičeni za šverc cigareta Vesko Petranović iz ćelije spuškog zatvora počinili novo krivično djelo

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Specijalno policijsko odjeljenje utvrđuje da li su škaljarac Miloš Mikica Lalević i/ili osumnjičeni za šverc cigareta Vesko Petranović iz ćelije spuškog zatvora počinili novo krivično djelo.

Istraga je pokrenuta nakon pretresa grupne sobe u Istražnom zatvoru, u kojoj su Petranović i Lalević boravili, a tokom kog je pronađen trag koji može ukazivati na novo krivično djelo.

Jedan od izvora objasnio je da je pretres izvršen prije dvije noći, nakon čega su Podgoričanin, osumnjičen za šverc cigareta, i Danilovgrađanin, kojeg terete da je saradnik jednog od vođa škaljarskog klana Radomira Bobana Baćovića, premješteni u drugu organizacionu jedinicu spuškog zatvora i izolovani.

Više izvora iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) kazalo je da su Petranović i Lalević premješteni iz bezbjednosnih razloga.

Jedan od sagovornika kazao je da je ćelija, u kojoj su boravili, pretresana najmanje šest puta od kada su uhapšeni.

Iz UIKS-a nijesu konkretno odgovorili na pitanja o pretresu sobe u kojoj su do prije dva dana boravili osumnjičeni za šverc cigareta, odnosno krijumčarenje droge, pišu Vijesti.

Umjesto detalja - što je pronađeno, da li je tim povodom pokrenut postupak protiv bilo kog pritvorenika i/ili službenika, ali i koliko puta je njihova ćelija pretresana od kada su se u nju “uselili”, stigao je uopšteni odgovor.

“U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija kontinuirano se sprovode mjere i radnje iz nadležnosti ovog organa u cilju održavanja reda i bezbjednosti u zatvoru, pri čemu jednu od osnovnih aktivnosti predstavlja vršenje pretresa. U Istražnom zatvoru Podgorica, kao i u drugim organizacionim jedinicama u kojima borave pritvorena lica i zatvorenici, gotovo svakodnevno se preduzimaju neselektivne i ujednačene radnje pretresa prostorija u kojima borave pritvorena lica kako bi se spriječilo unošenje i posjedovanje nedozvoljenih stvari”, kazali su iz UIKS-a.

Oni dodaju da se rezultat takvog načina rada ogleda u činjenici da je od početka godine, parcijalno i po utvrđenom planu, i po više puta izvršen pretres u svim prostorijama u kojima borave pritvorena lica.

Navode i da se prilikom pretresa prostorija pretresaju i pritvorena lica.

“Smatramo potrebnim istaći i da se pretres pritvorenih lica vrši nakon svakog povratka sa šetnje, posjete ili sprovođenja van UIKS-a.”

Objasnili su i što rade ukoliko kod pritvorenika pronađu nedozvoljene stvari:

“Sačinjava se radnja o bližem načinu i okolnostima pronalaska, nakon čega se pokreće disciplinski postupak. Takođe, u određenim slučajevima, zavisno od prirode pronađenih nedozvoljenih stvari, o tome se odmah obavještavaju nadležni organi radi preduzimanja daljih radnji i utvrđivanja činjenica.”

Iz UIKS-a ističu i da se prilikom preduzimanja svih službenih radnji i izvršavanja službenih zadataka cijeni i pravilnost postupanja službenika.

“U slučaju da se utvrdi da određeni službenik nije svoje poslove izvršavao u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, odnosno da je počinio povredu službene dužnosti, donosi se odluka o pokretanju disciplinskog postupka protiv tog službenika. Takođe, ukoliko se ocijeni da radnja službenika sadrži elemente bića krivičnog djela, o tome se bez odlaganja obavještavaju nadležni organi radi daljeg procesuiranja.”

Danilovgrašanin Miloš Mikica Lalević pod istragom je Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) zbog sumnje da je dio međunarodne kriminalne organizacije koju je, navodno, predvodio odbjegli Nikšićanin Baćović, prenose Vijesti.

Prema tvrdnjama SDT-a ta kriminalna organizacija duže od deceniju je djelovala širom Evrope, baveći se švercom marihuane (skanka), a u saradnji sa zemljama regiona očekuju se nove istrage za organizovanje otmica, ali i ubistava.

Srpski mediji objavili su da je, nakon što je 2022. godine u Istanbulu ubijen Jovan Vukotić, Baćović sa Beograđaninom Lukom Bojovićem preuzeo rukovođenje škaljarskim kriminalnim klanom.

Lalević je uhapšen 10. aprila na graničnom prelazu između Srbije i Crne Gore, dok se u automobilu nalazio s porodicom. Njegovo hapšenje dio je šire akcije koju je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) vodilo Specijalno policijsko odjeljenje (SPO).

Nekoliko sati kasnije, tokom potjere na auto-putu od Kolašina ka Podgorici, uhapšen je i njegov navodni saučesnik i sugrađanin, Igor Vujošević. Tokom narednih dana pretreseni su stanovi, druge nepokretnosti, kao i porodična kuća Lalevića u selu Mijokusovići.

Krivičnom prijavom SPO-a obuhvaćeni su i Subotičanin Alen Kurina, kojeg mediji nazivaju šefom “vojvođanskog klana”, Podgoričanin Damir Frljučkić, ali i Vjekoslav Vjeko Lambulić, koji se još od oktobra 2023. godine nalazi u spuškom pritvoru.

Frljučkić je uhapšen 14. juna u Španiji, po potjernici koju je za njim raspisala Crna Gora.

Baćovićeva kriminalna organizacija je, kako tvrde u SDT-u, djelovala u Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Mađarskoj, Turskoj, Austriji, Holandiji, Belgiji i drugim zemljama Evrope, u periodu od 2015. godine.

“Kriminalna organizacija je u više navrata, radi prodaje, kupovala opojnu drogu marihuanu u Albaniji, radi prodaje je unosila u Crnu Goru i prenosila preko Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, da bi je prodala i prodavala je u Mađarskoj”, kazali su ranije iz SDT-a.

Vlasnik firme “Tehnomax” Vesko Petranović uhapšen je 23. maja na Aerodromu Podgorica, zbog sumnji da je bio na čelu jedne kriminalne ekipe koja je švercovala cigarete.

Njega su, po izlasku iz aviona, u aerodromskoj zgradi okružili inspektori na čijim jaknama je pisalo SPO.

U sklopu iste akcije, po nalogu SDT-a, tokom tog dana uhapšena su i tri službenika Uprave policije - službenik Potražne službe Odjeljenja bezbjednosti Podgorica Marko Đurišić, ali i dva službenika policije u kampu Posebne jedinice policije - Dražen Vukadinović i Davor Lukačević. Osim njih, tada su slobode lišeni i Dejan Jokić, Branko Čelić i Ratomir Obrenić, za koje se sumnja da su imali ulogu u švercu cigareta od Luke Bar, preko Crne Gore ka zemljama EU.

Tokom rada na tom predmetu SDT i SPO su došli do osnovane sumnje da su pripadnici te kriminalne organizacije uspjeli da organizuju brojne rute šverca cigareta, čija se vrijednost procjenjuje na nekoliko desetina miliona eura.

SDT vjeruje da je Petranović bio uključen u pružanju logistike za transport cigareta, koje su švercerskim kanalima uzimane iz skladišta Slobodne zone Luke Bar.

Od početka godine do 9. jula službenici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) obavili su 839 pretresa, tokom kojih je zaplijenjeno 48 mobilnih telefona, saopšteno “Vijestima” ranije iz te institucije.

Od ukupnog broja, u 21 slučaju spriječen je pokušaj ubacivanja mobilnih telefona u zatvorske objekte, pri čemu je većina pokušaja izvršena pomoću dronova.

Iz UIKS-a su objasnili da se u svim organizacionim jedinicama gotovo na svakodnevnom nivou vrše poslovi preventivno bezbjednosne zaštite i preduzimaju odgovarajuće operativne radnje u cilju sprečavanja svih negativnih pojava koje na bilo koji način mogu ugroziti stanje bezbjednosti u zatvorima.

“...Načini pokušaja unosa nedozvoljenih stvari u zatvor su različiti i inovativni, a kako su same naše aktivnosti usmjerene na nedozvoljene stvari postale učestale, tako se značajno smanjio i broj nedozvoljenih predmeta. Od početka 2025. godine u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija zaplijenjeno je 48 mobilnih telefona, od čega je spriječen ubačaj 21 mobilnog telefona (većina pokušaja ubačaja putem drona). Osim toga, pronađene su određene količine SIM kartica, punjača za mobilne telefone, improvizovanih bodeža, tableta, USB kablova, kao i zamotuljaka nepoznate sadržine”, odgovorili su 9. jula iz UIKS-a.

Poručili su da će nastaviti da preduzimaju kontinuirane mjere i radnje iz svoje nadležnosti:

“Kako u cilju održavanja reda i bezbjednosti u zatvoru, tako i u cilju preventivnog suzbijanja potencijalnih rizika i izazova.”