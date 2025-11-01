Za ovo krivično djelo odgovaraće N.K., advokat iz Rožaja

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Sjever”, Odjeljenja bezbjednosti Berane su, zajedno sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Rožaje, sprovodeći pojačane aktivnosti u cilju suzbijanja svih oblika ekonomskog kriminaliteta, podnijeli krvičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama protiv lica koje se sumnjiči za navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja.

Naime, za ovo krivično djelo odgovaraće N.K., advokat iz Rožaja koji je isto izvršio, kako se sumnja, na način što je u periodu od avgusta 2021. do juna 2022. godine, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, a na štetu budžeta Crne Gore, sačinio isprave – prijedloge za izvršenje u kojima je unio neistinite podatke o broju računa, te umjesto poslovnog računa kao preduzetnika – advokata unio lični račun, kao građanina, znajući da mu je žiro račun kao preduzetnika u blokadi po osnovu neizmirenih obaveza za poreze i doprinose, kako bi izbjegao plaćanje obaveza prema budžetu Crne Gore, da bi mu na isti izvršili uplate po osnovu pruženih usluga dovodeći u zabludu nadležne organe koji su na osnovu takvih isprava sačinili rješenja o isplati, te na osnovu takvih rješenja virmanski prenijeli novac na lični žiro račun osumnjičenog N.K. u više navrata.