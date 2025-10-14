Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Podgorica juče je prijavljeno da jedna ženska osoba narušava javni red i mir u zgradi u naselju Zagorič.

Policija je saopštila da je uhapsila A.A. (32) iz Podgorice nakon što je, pod dejstvom narkotika, narušila javni red i mir i fizički napala policijske službenike. U trenutku incidenta, njeno trogodišnje dijete bilo je samo na terasi stana, povrijeđeno i bez nadzora.

“Na lice mjesta upućena je policijska patrola koja je zatekla navedeno lice, kasnije identifikovano kao A.A. (32), koje je prilikom kontrole fizički napalo policijsku službenicu i pokušalo da zada udarac drugom policijskom službeniku. U istoj zgradi, na terasi stana koji koristi A.A., zatečeno je njeno maloljetno dijete, staro tri godine, koje je imenovana prethodno ostavila bez nadzora”, navodi policija.

Sa događajem je upoznat službenik Centra za socijalni rad, koji je preuzeo maloljetno dijete.

“Djevojčica je imala vidne povrede po licu, te je, u pratnji zaposlenih Centra, upućena na ljekarski pregled, o čemu je sačinjen izvještaj od strane ljekara specijaliste”, saopštila je policija.

U prostorijama Kliničkog centra, analizom krvi kod A.A. je utvrđeno prisustvo kokaina, marihuane i benzodiazepina.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici A.A. je uhapšena zbog sumnje da je izvršila krivična djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.