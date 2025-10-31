Rješenje je donijeto nakon što je Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju uložilo žalbu na presudu Apelacionog suda u junu.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Vrhovni sud ukinuo je presudu Apelacionog suda, kojom je Beranac Jovan Mujović (53) oslobođen optužbi za teško ubistvo u pokušaju, i vratio predmet tom sudu na ponovno suđenje.

Rješenje je donijeto nakon što je Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju uložilo žalbu na presudu Apelacionog suda u junu.

Slučaj se odnosi na događaj iz juna 2020. godine u Beranama, kad je došlo do pucnjave između Mujovića i Siniše Drljevića (44). Prema navodima iz optužnice, Drljević je iz automobila "reno megan" pucao iz pištolja u pravcu "mercedesa" u kojem je bio Mujović, koji je zatim uzvratio pucnjavom. Tom prilikom u opasnost su bili dovedeni M.Č, njen nevjenčani suprug A.V. i njihovo tromjesečno dijete.

Viši sud u Bijelom Polju je Mujovića 2024. oglasio krivim za teško ubistvo u pokušaju i nedozvoljeno držanje oružja, te ga osudio na tri godine zatvora, dok je Drljević oslobođen optužbi. Nakon žalbi tužilaštva i odbrane, Apelacioni sud je u junu ove godine preinačio prvostepenu presudu i oslobodio Mujovića, uz obrazloženje da djelo za koje je optužen “po zakonu nije krivično djelo”.

Kako pišu Vijesti, Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju je Vrhovnom sudu podnijelo žalbu na tu presudu, navodeći da je došlo do bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede Krivičnog zakonika, te predložilo da se presuda preinači i Mujović osudi.

"Vrhovni sud je, odlučujući po žalbi, utvrdio da je presuda Apelacionog suda nerazumljiva, protivrječna i bez dovoljno obrazloženja o ključnim činjenicama, posebno o tome ko je prvi započeo pucnjavu", piše u saopštenju.

Sud je naveo i da je Apelacioni sud pogrešno označio zakonsku odredbu na koju se pozvao, te da je izreka presude nejasna do mjere da se ne može utvrditi za koje krivično djelo je okrivljeni Mujović oslobođen, prenose Vijesti.

"Vrhovni sud je zaključio da je time počinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka, zbog čega se presuda nije mogla ispitati, pa je ukinuta i predmet vraćen na ponovno suđenje Apelacionom sudu", saopštili su.