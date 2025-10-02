Boreta, Bigović, Vujadinović i Šćekić ponovo su 24. septembra osuđeni na po 30 godina zatvora za ubistvo policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića (46).

Vrhovni sud Crne Gore odbacio je kao nedozvoljenu žalbu branilaca okrivljenih Saše Borete, Ljuba Bigovića, Ljuba Vujadinovića i Milana Čile Šćekića, podnijetu protiv rješenja Apelacionog suda Crne Gore o produženju pritvora, saopšteno je danas iz Vrhovnog suda.

"Optuženi S.B. i LJ.B. terete se za krivična djela teško ubistvo putem podstrekavanja, produženo krivično djelo izazivanje opšte opasnosti putem podstrekavanja, te iznudu u pokušaju putem podstrekavanja, a LJ.V. i M.Š. za krivična djela teško ubistvo i izazivanje opšte opasnosti. Apelacioni sud Crne Gore je 3. septembra 2025. godine donio rješenje kojim je optuženima produžen pritvor, uz pravnu pouku da protiv tog rješenja postoji pravo žalbe Vrhovnom sudu. Međutim, vijeće Vrhovnog suda je, nakon razmatranja spisa i odredaba Zakonika o krivičnom postupku, utvrdilo da takva žalba, u konkretnom slučaju, nije dozvoljena. Takođe je istakao da pogrešna pravna pouka u odluci Apelacionog suda ne može stvoriti pravo na žalbu koje zakonom nije propisano", piše u saopštenju Vrhovnog suda.

Iz tog suda su rekli da je pritvor optuženima, nakon izricanja prvostepene presude od strane Višeg suda u Podgorici, produžen do njene pravosnažnosti, odnosno najduže dok ne istekne vrijeme kazni na koje su osuđeni, a koji uslovi nijesu nastupili u vrijeme donošenja drugostepene presude Apelacionog suda.

To je tada odlučilo vijeće Apelacionog suda.