Kako je saopšteno iz Vrhovnog suda, Stanišiću je pritvor produžen zbog osnovane sumnje da je ubio Svetozara i Nikolu Stanišića.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Vrhovni sud produžio je pritvor Svetislavu Stanišiću, osumnjičenom za ubistvo brata i bratanića za još tri mjeseca, odnosno do 26. januara naredne godine.

“S.S. je osnovano sumnjiv da je 26. jula ove godine oko 08:00 časova u Budvi, u ulici Slovenska obala, u blizini plažnog bara „Gral“, usmrtio hicima iz pištolja S.S i N.S. dok je istovremeno doveo u opasnost život A.S. i više osoba koje su se nalazile u njihovoj blizini”, kazali su iz tog suda, kako piše CdM.

Njemu je pritvor produžen zbog opasnosti da bi mogao uticati na svjedoke, zbog opasnosti da bi mogao ponoviti krivično djelo, s obzirom na okolnosti izvršenja i narušene odnose sa porodicom oštećenih, te zbog težine krivičnog djela i načina njegovog izvršenja, koje je izazvalo uznemirenje javnosti, budući da je izvršeno u jutarnjim časovima, na javnom mjestu, u prisustvu većeg broja građana i turista, pri čemu su ubijene dvije osobe, a treća povrijeđena.

“Okrivljenom S.S. pritvor je prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 27. jula 2025. godine, a produžen rješenjem Krivičnog vijeća tog suda 25. avgusta 2025. godine, tako da po Rješenju Vrhovnog suda Crne Gore pritvor može trajati do 26. januara 2025.godine”, zaključuju u saopštenju.