Ovaj razgovor je snimljen primjenom mjera tajnog nadzora i preslušan danas u sudnici u nastavku suđenja Vesni Medenici u Višem sudu u Podgorici.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

"Popij nešto, popij leksilijum, pa dođi kod mene i tu spavaj. Možeš na trosjed ili na fotelju", rekao je Vladimir Čejović u aprilu 2022., u telefonskom razgovoru sa Vesnom Begović, nekadašnjom sudijom Vrhovnog suda Crne Gore, prenose Vijesti.

U podužem razgovoru, Čejović tješi sudiju Begović da sačeka i da ne reaguje odmah nakon što je njeno ime navedeno u tekstu na portalu "Pobjeda", a pomenuo je novinar TV "Vijesti" Petar Komnenić.

"Slušao sam i zaspah. Pomenuo te Petar Komnenić u emisiji, sudiju Femića, Radu Kovačević i tebe. I Tea Gorjanc je pomenula da treba sve presude Vrhovnog suda preispitati", rekao je Čejović.

"Postoji sud u Strazburu... Ja ne znam o čemu oni pričaju. Ja sam upalila tv sa zakašnjenjem od pola sata. Odluke se donose u vijeću, i čini mi se da neko nešto smješta. Kao da je nekakva igra. Ovaj predmet je pokazatelj da nikakvog uticaja nije bilo. To je nešto neviđeno", rekla je sudija Begović, koja je u penziji.

Čejović dodaje da je može povezati sa Petrom Komnenićem.

"Poveži. Ovo je baš bez veze. Provlače ti ime", rekla je nekadašnja sudija.

"Samo polako. Samo smireno. Reagovaćeš kad treba da reaguješ. Sačekaj malo da vdiš odakle vjetar duva. Odakle to 'Pobjedi'. Zašto u 'Pobjedi'. Znaš li čija je 'Pobjeda'. Rekao sam ti čija je 'Pobjeda'", smiruje situaciju Čejović.

"Oni samo lupaju napamet i ne znaju kakva je odluka. Neka pišu žalbu Strazburu. Ja sam šokirana. I sve kolege su u bunilu", kazala je Begović.

"Popij nešto za smirenje. Popij leksilijum. Dođi kod mene da spavaš. Spavaj ovdje na trosjed ili na fotelju. Ostani kod mene, pričaj samnom. Ne smiješ da budeš šokirana", predložio je Čejović sudiji Begović.

U daljem razgovoru, nekadašnja sudija se pita zašto je ona tu bitna, a sagovornik konstatuje da je pošla u penziju i da je nebitna u ovom trenutku, pišu Vijesti.

"To je moguće igranka. Treba sačekati sjutra. Ja ću zvati Petra Komnenića i reći ćeš 'evo ti Petre presuda, pomenuo si moje ime...' Od 2000. Tea Gorjanc vrši monitoring nad crnogorskim pravosuđem. I što je napravila. Boli je dupe. Uzima pare i od države Crne Gore i od Evropske unije. Treba da trezveno razmišljaš", upozorava Čejović.

"Sa zadovoljstvo ću dati ovu presudu. Odluke se donose u petočlanom vijeću“, navela je Begović.

"Rekla je sve predmete treba provjeriti i to ti priča ona budaletina od Vanje Ćalović. Treba da je dovedemo i kažemo, evo ti pa sudi. Ovdje ti sude dvije tri NVO i novinari", zaključio je Čejović.