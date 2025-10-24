Govoreći o zetu, optuženom Dušku Roganoviću, Koprivica je objasnio da se njihova povezanost izričito temeljila posredstvom kćerke Bojane koja je sa njim bila u emotivnoj vezi.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Penzionisani policijski funkcioner Duško Koprivica danas je u podgoričkom Višem sudu kazao da su optužnicu protiv njega kreirali neostavreni policajci koji su od njegovog hapšpenja organizovali igre za narod po ugledu na rimske imperatore.

Istakao je da je svojim protivnicima poslužio kao trofej za političku promociju.

” Optužnicu mi je montirao jedan policijski funkcioner, po nalogu jedne političke partije. Nisam nosio novac Dušku Roganoviću, niti sam za njega čuvao ili zakopavao bilo kakav novac u dvorištu svoje kuće “kazao je on iznoseći odbranu na optužbe SDT-a da je za račun Roganovića čuvao i ulagao novac pribavljen od kriminala.

Osim Duška Koprivice na optužnici specijalnog tužilaštva su i njegova supruga Radosava, sin Strahinja i zet Duško Roganović koji je u bjekstvu.

Oni se terete da su oprali najmanje 964.850 eura koji potiče od kriminala.

Koprivica je na početku iznošenja odbrane istakao da je 42 godine i dva dana proveo u policiji, započevši karijeru još u bivšoj Jugoslaviji, a završivši je u, kako je naveo u “najljepšoj i vječnoj Crnoj Gori”.

Naveo je da je u januaru 2022. napisao knjigu u kojoj je opisao „istorijska kretanja Crne Gore“ i događaje u kojima je, kako je rekao, bio „neposredni učesnik“ a nakon čijeg objavljivanja bio je izložen politički motivisanoj hajci.

Istakao je da je njegovo ime počelo da se dovodi u razne kontekste a kulminacija su bila tri pretresa njegove porodične kuće i na kraju njegovo hapšenje.

” U knjizi sam zapisao činjenice, one koje su bile značajne i za državu i za mene lično. Pisao sam o svemu što se događalo i u čemu sam učestvovao, posebno u kritičnim trenucima. U toj knjizi sam naveo i da su se pojedini policijski službenici nudili novoj vlasti, želeći da se približe centrima moći. Zbog toga sam postao meta. Taj funkcioner, kojeg zovu Tigar, imao je primarnu želju da budem uhapšen “, rekao je Koprivica.

Naveo je i da je knjigu napisao na način da se od odataka iz nje mogu podnijeti krivične prijave koje nikada ne bi pale pred sudom.

On je dodao da je optužni akt koji potpisuje tužiteljka Tanja Čolan-Deretić “nevješto izrežiran dokument koji su sačinili tužilaštvo i pojedini policijski tigrovi i njihovi poltroni”.

Sudija Nikola Boričić ga je potom upozorio na neprimjeren rječnik na šta je Koprivica odgovorio da u nastavku odbrane kada bude govorio o osobama koje po svaku cijenu izvršavaju naredbe misli da kaže poltroni.

Govoreći o zetu, optuženom Dušku Roganoviću, Koprivica je objasnio da se njihova povezanost izričito temeljila posredstvom kćerke Bojane koja je sa njim bila u emotivnoj vezi.

” Bojana počela je da se zabavlja sa Duškom 2015. ili 2016. godine.Upoznali su se nakon što je izašao iz zatvora u kome je proveo osam godina. Činili smo sve da tu vezu pokvarimo ali nijesmo uspjeli. Na kraju sam morao da odlučim, ili ću izgubiti ćerku ili prihvatiti tu vezu. Odlučio sam da je prihvatim kao realnost. Međutim, Duško se pokazao kao dobar otac i suprug. Da nema prošlost koju ima iza sebe mogureći da je daleko bolji od ljudi koji važe u društvu za primjer – rekao je on.

Sa Roganovićem, koji je godinu nakon izlaska iz zatvora preživio bombaški napad ostavši bez obije noge, kako je ispričao, imao je korektan, ali distanciran odnos.

“Nikada nijesam imao komunikaciju s njim, osim što sam ga jednom pozvao telefonom da mu čestitam rođendan i na ćerkinu sugestiju. Nakon bombaškog napada u kojem je povrijeđen, pomagao sam mu. Vozio sam ga do aerodroma Tivat i Tirana, kad je išao na liječenje u Hrvatsku. Pomagao sam jer mu je bila potrebna pomoć, ništa više – pojasnio je nekadašnji policijski funkcioner.

Podsjetio je da su Roganoviću u najtežoj fazi bolesti ubili oca a poom i dva brata i to, kako je naveo, propustima kriminalističke policije.

Koprivica je kazao da je dva dana prije nego je ubijen, vidio Duškovog oca Niika u Budvi.

Tada mi je rekao da da će da ide kod Dragana Radonjića kao bi mu saopštio neke podatke u vezi bombaškog napada na njegovog sina i mog zeta.

On je dodao da je Roganović sa njegovom ćerkom često ljeti dolazio u Nikšić, gdje bi boravili u jednom od apartmana koje izdaje njegova supruga Radisava koju on zove Zorica. Objekat sa apartmanima, kako je naveo, nalazi se u dvorištu njegove porodične kuće.

“Svaki put kada bi dolazili, ja bih o tome obavijestio policiju i tražio da obilaze kuću zbog bezbjednosti obzirom da su Dušku ubijeni otac i dvojica braće ali i zbog toga što je u medijima objavljeno da pripadnici škaljarskog klana planiraju da ubiju mene i mog sina Strahinju “, rekao je Koprivica.

On je podsjetio da zbog toga što se sa sinom našao na listi za odstrijel škaljarskog klana pred Višim sudom se vodi sudski postupak.

Nije sporio da je sauprugom ili sam odlazio kod zeta i kćerke u Herceg Novi ističući da je to činio isključivo iz porodičnih razloga, piše CdM.

“Odlazio sam u njihov stan, nekad sam, nekad sa suprugom. Nosili smo hranu i čistu posteljinu. Nikada nijesam prespavao tamo. Uvijek bih se istog dana vratio kući. Funkcionisali smo kao porodica a ne kriminalna organizacija kako to tvrdi tužilaštvo – kazao je.

Dodao je da nakon što je Roganović bez problema napustio Crnu Goru 2021. godine, njegova majka Branka se preselila kod njih u Nikšić.

Koprivica je naveo da je od Branke saznao da je nakon likvidacije supruga jedan dio porodičnog novca zadržala za sebe dok je drugo dio dala sinu Dušku koji je on koristio za liječenje.

“Kod nas je došla sa dvije velike kese, u njima je bila garderoba, posteljina i nešto ličnih stvari. Rekla mi je da je ponijela manju količinu novca koji je ostao iza Nika, dok je veći dio dala Dušku za liječenje od bombaškog napada “, kazao je.

On je izričito negirao bilo kakvu povezanost sa prenosom novca ili sakrivanjem imovine. -Od Duška Roganovića nikada nijesam uzeo ni euro. Nikada nijesam prenosio novac za Duška Roganovića, niti sam ga držao kod sebe. Nisam ni iz Beograda donosio novac za njegov račun. Duško me nikada nije zvao zbog toga. A da jeste, ja bih mu pomogao, kao što bih svakome koga poznajem. Ali to se nikada nije desilo – izjavio je Koprivica.

Takođe je objasnio da njegova kuća u Nikšiću ima video-nadzor i da je više puta dozvoljavao policiji da uzme snimke sa kamera kako bi pomogli u rasvjetljavanju saobraćajnih nezgoda na obližnjoj raskrsnici.

“Ništa nijesam krio, a kamoli zakopavao novac po dvorištu”,naglasio je.

Sljedeće suđenje zakazano je za 26. novembra.

Negirao da je koristio SKY aplikaciju

Nekadašnji policijski funkcioner Duško Koprivica je pred sudom demantovao da je ikada koristio komunikacione aplikacije koje se pominju u optužnici. -Nikada nijesam imao telefon sa ‘Sky’ aplikacijom, niti sam je koristio – kazao je, navodeći da je u optužnici pročitao SKY poruku u kojoj se spominje da ,,nije htio da urgira kod policije da ne tuku Duška Roganovića” .

On je pojasnio da je odbio molbu majke Duška Roganovića da joj sina spasi od policijskih batina nakon što je priveden na saslušanje u Podgoricu.

“Nisam htio da zovem Lazovića. Reakao sam joj da ne mogu da joj pomognem i da taj ko podigne ruku na njega je najveća fukara “, ispričao je Koprivica.

Koprivica ukazao da se loši uslovi u pritvoru mogu riješiti češćim prihvatanjem jemstva

Duško Koprivica je prilikom iznošenja odbrane otkrio teške uslove u Istražniom zatvoru u kojem on i ostali pritvorenici borave. Ukazao je da se taj problem može riješiti jednostavno i po zakonu – primjenom instituta jemstva.

” Već 10 mjeseci živim sa devet ljudi u 26 metara kvadratnih sa malim toaletom gdje je lavabo u koji se i pljuje i peru viljuške i kašike. Za ovo vrijeme u mojoj ćeliji pokušana su dva samoubistva. Jedva sam spiečio jedno. Bio sam sav krvav. Većina pritvorenika u ćeliji su pušači i od 24 sata u ćeliji se puši 23 “, ispričao je Koprivica.

On je podsjetio da 700 ljudi živi u takvim uslovima i da država to može urediti sve po zakonu tako što će pritvorenike pustiti da se brane sa slobode uz jemstvo, prenosi CdM.