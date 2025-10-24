Istakao je da nikad nije nosio novac Dušku Roganoviću i da nije za račun njega čuvao novac i da ga nije zakopao ga u dvorištu svoje kuće.

Pred podgoričkim Višim sudom danas je održano ročište u postupku koji se vodi protiv Duška Koprivice, Radosave Kopirvice, Strahinje Koprivice i Duška Roganovića, prenosi Dan.

Optuženi Duško Koprivica je detaljno negirao sve navode optužnice i iznio odbranu

"Ovu optužnicu je protiv mene je montirao jedan funkcioner policije za potrebe jedne političke partije", izjavio je on.

Istakao je da nikad nije nosio novac Dušku Roganoviću i da nije za račun njega čuvao novac i da ga nije zakopao ga u dvorištu svoje kuće.

"Ja sam svoju policijsku karijeru počeo još u staroj Jugoslaviji a završio u najljepšoj Crnoj Gori. 42 godine i dva dana sam poroveo u policiji i radio sam časno i pošteno i profesionalno. Negdje u januaru 2022. napisao sam knjigu u kojoj sam opisao situaciju u Crnoj Gori. U toj knjizi sam napisao da se neki policijski službenici nude novoj vlasti, koja želi i nastoji da pridobije službe bezbjednosti", kazao je Koprivica i dodao da je to bio motiv za pretrese njegove kuće i hapšenje, piše Dan.

Izjavio je da nije bio za to da njegova ćerka stupi u emotivnu vezu sa Duškom Roganovićem i da je pokušao na razne načine da tu vezu rastavi.

"Međutim nisam uspio i bilo je da biram da izgubim ćerku ili prihvatim tu vezu. Danas Vam mogu reći da je Duško Roganović odličan otac i suprug", kazao je Koprivica i naveo da je i Dušku lično ranije rekao da nije za to da bude sa njegovom kćerkom i da od tada postoji jaz između njega i Duška Roganovića, saznaje Dan.

Istakao je više puta da je Duško Roganović dobar čovjek.

Duško Koprivica je kazao da svaki put kada bi išao u Herceg Novi, bi obavijestio policiju i kada bi Duško Roganović dolazio u Nikšić. To je radio, kako je rekao, zbog bezbjednosti jer je saopštena informacija da su pripadnici škaljarskog klana htjeli da ubiju njehovog sina Strahinju Koprovicu i njega (Duška Koprivicu) a povodom čega se vodi postupak pred sudom.

Pojasnio je da je Duško Roganović napustio Crnu Goru 2021., 2022. i da se legalno kretao. Pojasnio je da se Branka Roganović, Duškova majka, preselila kod njih u Nikšić i da je tada kazala da je iza Nika Roganović, koji je ubijen, ostala veća količina novca. Duško Koprivica je kazao da je ona navela da je veći dio novca dala Dušku Roganoviću za liječenje, nakon što je povrijeđen u bombaškom napadu a manju količinu novca da je ponijela sa saobom u Nikšić za sebe, piše Dan.

Naglasio je da je njegova kuća u Nikšiću, dvorište kuće, pokriveni kamerama i da se ista nalazi na ćošku prometne raskrsnice i da je veći broj puta omogućio policiji da izuzme njihov privatan video nadzor, kako bi se riješile brojne saobraćajne nezgode koje su se tu dešavale. To je naveo u kontekstu toga da ništa nije krio a kamoli zakopavao novac u dvorištu svoje kuće.

On je, između ostalog, naveo da je u optužnici pročitao navodnu SKY poruku koja se odnosi na to da on nije htio da urgira kod nekog iz policije, ni kod Zorana Lazovića, da službenici policije na privođenje ne tuku Duška Roganovića. Citirao je poruku: " Ovaj jado neće da pomogne", prenosi Dan.

Više puta je naglasio da nije imao SKY palikaciju i da je nikada nije koristio.

Podsjećamo, Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je podiglo optužnicu protiv četiri osumnjičena za pranje novca. SDT je podiglo podiglo optužnicu protiv Duška Roganovića, Duška Koprivice, Strahinje Koprivice zbog produženog krivičnog djela pranje novca u iznosu od najmanje 964.850 eura.

"Specijalno državno tužilaštvo je, Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv okrivljenih: D.R., D.K., R.K. i S.K., za produženo krivično djelo pranje novca u iznosu od najmanje 964.850 eura, učinjeno u Crnoj Gori, u periodu od oktobra 2019. godine i dalje ", naveli su ranije iz SDT.





