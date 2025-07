Koprivica je juče u podgoričkom Višem sudu zatražio da se optužnica protiv njega potvrdi kako bi što prije u sudskom postupku dokazao istinu i da je žrtva političke hajke.

Viši sud potvrdio je optužnicu protiv penzionisanog policijskog funkcionera Duška Koprivice, njegovog sina Strahinje, supruge Radosave i zeta Duška Roganovića, zbog sumnje da su oprali najmanje 964.850 eura, prenosi CdM.

“Vijeće Višeg suda u Podgorici je rješenjem od 9. jula ove godine, potvrdilo optužnicu od 23. juna ove godine, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv optuženih: D.R., D.K., R.K. i S.K, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili produženo krivično djelo pranje novca, u iznosu od najmanje 964.850 eura, za šta je zakonom propisna kazna od tri do 12 godina”, navodi se u saopštenju Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Podsjetimo, Koprivica je juče u podgoričkom Višem sudu zatražio da se optužnica protiv njega potvrdi kako bi što prije u sudskom postupku dokazao istinu i da je žrtva političke hajke.

“Molim vas i zahtijevam, da prihvatite optužnicu, da bih iznio svoju istinu. Ova optužnica je sramota i za policiju i za tužilaštvo. Sedam mjeseci sam bio u pritvoru, bez dokaza. Utamničili su me uz izgovor da ću da pobjegnem. Jasno je da sam ja trofej koji služi za političku promociju”, rekaoje, između ostalog, Koprivica, prenosi CdM.

On je podsjetio da je 2024. godine objavio knjigu u kojoj je iznio imena određenih osoba i naveo da tada niko nije reagovao.

“Tada su ćutali oni koji su me sada uhapsili. Nisu mi našli nikakvu odgovornost, a bio sam na mjestima gdje su čela pucala. Tri puta su mi pretresali kuću, sa psima, i ništa nisu našli i to u periodu za koji je u optužnici navedeno da je novac bio sakriven kod mene”, dodao je on, ističući da nije pitao zeta Duška Roganovića odakle mu novac jer je znao da dolazi iz imućne porodice.