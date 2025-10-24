Njemu je izrečena zaštitna mjera protjerivanje stranca sa teritorije Crne Gore u trajanju od jedne godine.

Državljanin Kosova Edison Šehu (22) osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 10 dana, nakon što je priznao da je dans u Meljinama ispisao grafit "APRZ UČK 1878".

Njemu je izrečena zaštitna mjera protjerivanje stranca sa teritorije Crne Gore u trajanju od jedne godine.

To je "Vijestima" potvrđeno u Sudu za prekršaje u Budvi - Odjeljenje Herceg Novi.

Kosovski državljanin počinio je prekršaj član 18 Zakona o javnom redu i miru koji propisuje ko na zgradama, spomenicama ili na drugim objektima, pisanjem grafita ili drugih natpisa, pričinjava štetu na tim objektima, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 50 eura do 400 eura ili kaznom zatvora.

“Okrivljeni je u sud priveden u 21.30 časova, pod optužbom da je danas oko 16 časova u Herceg Novom, u mjestu Meljine, sprejom crvene boje napisao grafit sadržine 'ARPZ UCK 1878'. Okrivljeni je priznao izvršenje prekršaja, te istakao da se natpis 'ARPZ' odnosi na navijačku grupu kojoj pripada, dok se naziv 'UČK' odnosi na Oslobodilačku vojsku Kosova, te da natpis "UCK" nije u kontekstu njegove navijačke grupe. Određeno je da se okrivljeni odmah uputi na izdržavanje kazne u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija”, rečeno je Vijestima.

Policija je danas u Igalu zadržala autobus kosovskog prevoznika Shpejtimi, nakon što su putnici ispisivali grafite podrške Oslobodilačkoj vojsci Kosova (UČK) na zgradama u Meljinama.

Prema nezvaničnim saznanjima "Vijesti", riječ je o navijačkoj grupi iz Prizrena koja je prolazila kroz Crnu Goru.

Uprava policije nekoliko minuta prije ponoći zvanično se oglasila povodom incidenta u Herceg Novom.

Iz te bezbjednosne institucije pojasnili su da im je oko 16 sati prijavljeno da su putnici iz autobusa kosovskih registarskih oznaka, na jednom pomoćnom objektu u blizini stambene zgrade u Herceg Novom, "iscrtali sporni grafit".

"Ova lica su prethodno ušla u Crnu Goru iz pravca Hrvatske na graničnom prelazu Debeli brijeg. Izlaskom na lice mjesta policijski službenici su uočili autobus koji je bio zaustavljen u blizini jednog ugostiteljskog objekta. Preduzimajući dalje mjere i radnje policijski službenici su izolovali i obezbiijedili lica radi utvrđivanja identiteta i prikupljanja neophodnih obavještenja. Sa događajem su upoznati Osnovno državno tužilaštvo u Herceg Novom i Više državno tužilaštvo u Podgorici. Policijski službenici su po nalogu tužioca izuzeli video nadzor sa lica mjesta događaja i prikupili obavještenja od više lica u prostorijama policije, nakon čega je kao izvršilac identifikovan i lišen slobode kosovski državljanin E.Š. (22) iz Prizrena, zbog počinjenog prekršaja iz člana 18 stav 1 Zakona o javnom redu i miru", piše u saopštenju.

Iz UP su potvrdili informacije Vijesti da je Šehu sproveden sudiji za prekršaje koji mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 dana i donio rješenje o protjerivanju sa teritorije Crne Gore u trajanju od jedne godine.

Pojasnili su da će Šehu biti protjeran nakon po okončanju kazne zatvora.

"Lice je večeras sprovedeno na izdržavanje kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu", piše u saopštenju.