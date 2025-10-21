Iz tog razloga on je naveo da ne može decidno da se izjasni da li se radi o pravom oružju.

Izvor: MONDO

Vještak balističke struke Milovan Mihailović danas je u podgoričkom Višem sudu na suđenju 11-članoj kriminalnoj organizaciji Radoja Zvicera za izvršenje više teških krivičnih djela kazao da za tri decenije karijere nikada nije imao zadatak da vještači oružje samo na osnovu fotografija, prenosi Pobjeda.

Iz tog razloga on je naveo da ne može decidno da se izjasni da li se radi o pravom oružju.

Mihailović je precizirao da mu je za potrebe ovog predmeta dostavljen materijal u vidu fotografija oružja, koje su bile prilog naredbe za vještačenje, ali da mu niko iz Specijalnog državnog tužilaštva nije objasnio ko je te fotografije napravio.

,,Ne mogu decidno da tvrdim da se radi o pravom oružju. Stekao sam utisak da se radi o revolveru marke ‘Smit’, ali naglašavam da sam taj utisak formirao isključivo na osnovu fotografija, ne i na osnovu fizičkog pregleda oružja", rekao je Mihailović, javlja Pobjeda.

Dodao je da ni eventualnim uvidom u pravi revolver ne bi mogao da potvrdi da je riječ o istom oružju prikazanom na spornim slikama.

,,Revolver sa obrušenim fabričkim brojem ne može se identifikovati kao onaj sa fotografije, jer se identifikacija radi isključivo po fabričkom broju", kazao je on.

Vještak je naglasio i da sa fotografija nije moguće utvrditi funkcionalnost oružja. -Nisam se izjašnjavao o tome da li se radi o vatrenom oružju, već sam naveo da pojedino oružje po izgledu odgovara određenim modelima - kazao je Mihailović.

Branioci optuženih, advokati Borivoje Borović i Nikola Martinović, zatražili su od suda da se fotografije oružja, pronađene u komunikaciji putem aplikacije „SKY ECC“, izuzmu iz dokaznog materijala, smatrajući ih pravno nevaljanim.

,,Smatram da je u sudsku praksu Crne Gore uveden fenomen vještačenja fotografija, što je protivzakonito i tužilaštvu je to poznato. Zamislite da vještačimo fotografiju rukopisa testamenta", poručio je Borović, podsjetivši da su u slučaju Darka Šarića u Beogradu slični dokazi odbačeni.

Martinović se nadovezao pričom da u Biljardi postoji top, koji se zove Zelenko, i još dva topa iz ratnog perioda i predložio da vještak vještači njihove fotografije i da Slobodan Kašćelan izjavi da je pucao iz njih.

,,Eto, takva je dokazna vrijednost ovih fotografija", zaključio je on, prenosi Pobjeda.

Specijalno tužilaštvo usprotivilo se ovom prijedlogu, tvrdeći da su fotografije pribavljene zakonitim putem i da predstavljaju valjan dokaz.

Sud će o ovom prijedlogu odlučiti naknadno.

Kako je „SKY“ komunikacija postala ključni dokaz



Podsjetimo, sudija Višeg suda Zoran Radović u fazi kontrole optužnice u početku nije prihvatio fotografije oružja kao dokaz i odbio je dio optužnice koji se odnosi na nedozvoljeno držanje i šverc oružja, jer su te fotografije bile jedini materijalni dokaz tužilaštva.

Međutim, nakon što je Apelacioni sud ukinuo tu odluku, Radović je preinačio stav i prihvatio fotografije kao dokazni materijal, čime su one vraćene u spis predmeta.

Na optužnici Specijalnog državnog tužilaštva, pored Zvicera se nalaze i Ljubo Milović, Petar Lazović, Radoje Živković, Nikola Spasojević, Slobodan Kašćelan, Milan Vujotić, Duško Roganović, Radovan Mujović, Radovan Pantović i Nikša Perović.

Tužilaštvo tvrdi da je ova kriminalna organizacija formirana u drugoj polovini 2020. godine i da je djelovala u Crnoj Gori, Evropi, Africi, Južnoj Americi i Australiji.

Članovi grupe terete se za više teških krivičnih djela: ubistva, pokušaje ubistava, šverc droge, oružja i cigareta, te zloupotrebom službenog položaja.

Zvicer se, između ostalog, tereti da je početkom novembra 2020. godine naložio likvidaciju Milana Ljepoje, člana međunarodne grupe „Pink Panteri“, koji je, prema tvrdnjama tužilaštva, učestvovao u organizaciji pokušaja njegovog ubistva u Kijevu.

Prema pisanju beogradskih medija, Ljepoja je 9. decembra 2020. godine brutalno ubijen u beogradskom naselju Ritopek, u kući u kojoj je klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića mučio i likvidirao svoje žrtve.

Dan ranije Ljepoja je, bez telefona, uzeo taksi i otišao na dogovoreni sastanak s pripadnicima Belivukovog klana, ne znajući da ide u smrt.

U kući su kasnije pronađeni njegovi biološki tragovi i dugme farmerki koje je nosio tog dana.

Ovom optužnicom, Zvicer se tereti i da je u oktobru 2020. godine, zajedno sa Slobodanom Kašćelanom i Milanom Vujotićem, naložio ubistvo vođe „škaljaraca“ Jovana Vukotića ispred zgrade kotorske policije.

Plan je, međutim, propao jer je osoba koja je trebalo da puca, Petar Mujović, privedena nakon što je policajcu ispred zgrade postalo sumnjivo njegovo ponašanje.

Mujović je potom osuđen na pet mjeseci zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja, a godinu kasnije, zahvaljujući analizi „SKY“ komunikacija koje su francuske vlasti dostavile Crnoj Gori, utvrđeno je da je plan zaista postojao.

Na osnovu podataka Europola i francuskih pravosudnih organa, u maju 2022. godine glavni specijalni tužilac Vladimir Novović ponovo je otvorio predmet protiv članova ove grupe.

Portal Libertas Press je 3. maja objavio da se u dokumentima Europola pominju aktivni policajci Petar Lazović i Ljubo Milović kao članovi kavačkog klana i da su, prema tim navodima, učestvovali u krijumčarenju kokaina iz Latinske Amerike u EU i Australiju.

Lazović je uhapšen 18. jula 2022. po nalogu SDT-a, dok je Milović i dalje nedostupan crnogorskim organima.