Barska policija uhapsila je S.V. (19) iz Beograda, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo razbojništvo u pokušaju, saopšteno je iz UP.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Sumnja se da je S.V. 17. oktobra oko 13 sata u Sutomoru prišao jednom kiosku, otvorio vrata i držeći nož u ruci od radnice zatražio da mu preda novac.

Oštećena je, dodaju iz policije, tada uspjela da zatvori i da zaključa vrata, čime ga je spriječila da uđe u objekat. Nakon toga je S.V. pobjegao u pravcu Željezničke stanice.

Kako se dalje sumnja, osumnjičeni je vozom otišao u pravcu Bara, s namjerom da nastavi sa izvršenjem krivičnog djela na drugoj lokaciji.

Policijski službenici su, po prijavi događaja, locirali osumnjičenog, kod kojeg je pronađen nož, kao i fantomka.

"Po nalogu nadležnog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, S.V. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo", kazali su iz policije.