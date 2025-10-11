Mladić je bio obučen u crno i odmah po ulasku izvadio je metalnu šipku i zaprijetio radnici da mu da sav novac iz kase, što je i učinila dajući mu 3.720 eura.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Budvanska policija uhapsila je 19-godišnje E. J. i N. B. iz Berana, koji se terete da su preksinoć, tri sata iza ponoći opljačkali kazino u Budvi.

Kako "Vijesti" nezvanično saznaju, jedan od mladića je oko tri sata pozvonio na vrata kazina u Mainskom putu u Budvi, te mu je radnica otvorila vrata.

Mladić je bio obučen u crno i odmah po ulasku izvadio je metalnu šipku i zaprijetio radnici da mu da sav novac iz kase, što je i učinila dajući mu 3.720 eura.

Ona je odmah prijavila policiji kada je mladić izašao iz kazina. Policija je nakon izuzetih snimaka i uzimanjem izjava svjedoka privela Berance koji su priznali i opisali kako su izvršili razbojništvo.

Pretresom stana, nakon odobrenja suda, policija je pronašla dio novca.

Beranci su po nalogu tužioca uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo, prenose Vijesti.