Carinski službenici su, sprovođenjem redovnih mjera kontrole na graničnom prelazu Dobrakovo, danas u 04:00 sata poslije ponoći, spriječili pokušaj unošenja velike količine ljekova bez potrebne dokumentacije i dozvola, saznaje CdM.

“Na ulazu u Crnu Goru izvršena je provjera putnika u autobusu, kojom prilikom je kod državljanina Crne Gore, pronađena velika količina različitih ljekova (uglavnom antibiotika) za koje nije posjedovao propisanu dokumentaciju”, ističe se u saopštenju.

Vrijednost pronađene robe je procijenjena na 8.964 eura i trajno oduzeta uz izdatu potvrdu.

“O događaju je obaviješten nadležni tužilac, a lice je predato Upravi policije na dalju nadležnost i postupanje”, navodi se u saopštenju.

Ova zapljena još jednom, kažu iz Uprave carina, potvrđuje odlučnost i odgovoran pristup carinske službe u sprovođenju propisa i sprečavanju svih oblika nezakonite trgovine, prenosi CdM.