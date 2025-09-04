Saobraćaj se obustavlja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2, dionica Bijelo Polje – Barski Most, granični prelaz Dobrakovo – sanacija klizišta.

Saobraćaj na putu od Bijelog Polja prema graničnom prelazu Dobrakovo biće obustavljen u petak i subotu 5. i 6. septembra u vremenskom intervalu od 12 do 15 časova. Saobraćaj se obustavlja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2, dionica Bijelo Polje – Barski Most, granični prelaz Dobrakovo – sanacija klizišta, saopštili su iz Uprave za saobraćaj.

Kako su naveli, vrijednost radova je oko pet miliona eura. Radove izvodi kompanija Eurozox d.o.o., a za stručni nadzor je zadužen Geotehnics Project & Consulting.

Sanacijom klizišta povećaće se bezbjednost saobraćaja na ovoj dionici i smanjiti rizik od saobraćajnih nezgoda.