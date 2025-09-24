Kako su naveli, na graničnom prelazu Metaljka, na ulazu u Crnu Goru, kontrolisali su G.R.(42) koji je upravljao automobilom marke “BMW” registarskih oznaka Švedske.

Izvor: Uprava policije

Granična policija je danas na graničnim prelazima oduzela automobil, duvanske proizvode i mašinu za led saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Tokom granične provjere vozila utvrđeno je da je za istim na snazi međunarodna potjernica koju je raspisao NCB Interpola Švedska.

“Vozilo je privremeno oduzeto i predato na dalje postupanje službenicima Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja”, saopšteno je iz UP.

Na graničnom prelazu Dobrakovo, dodaju iz policije, kontrolisan je A.A.(32), državljanin Bjelorusije koji je upravljao vozilom marke “Audi”.

Tokom granične provjere vozila pronađena je neprijavljena roba – veća količina duvanskih proizvoda raznih vrsta kao i mašina za led, čiju su vrijednost službenici Uprave Carina procijenili na 1.800 eura.

“Pronađena roba je trajno oduzeta uz potvrdu”, navode iz policije.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji se izjasnio da se protiv A.A. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina.

