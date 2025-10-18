Američki konzervativni mediji sada su objavili i snimak hapšenja policajca iz Crne Gore, koji je tom prilikom istakao kako je od januara ove godine dio organa reda u Americi.

Izvor: You Tube / CBS New York / Screenshoot

Priča o američkom policajcu Radulu Bojoviću, koji je porijeklom iz Berana, a koji je lišen slobode u Čikagu, dobija nastavak.

Podsjetimo, on je uhapšen prekjuče ujutro, pošto se ispostavilo kako je dugo boravio nezakonito u Americi - turistička viza istekla mu je prije 10 godina.

Američki konzervativni mediji sada su objavili i snimak hapšenja policajca iz Crne Gore, koji je tom prilikom istakao kako je od januara ove godine dio organa reda u Americi.

"Jesi li imao radnu dozvolu", pita ga voditelj, koji je snimao akciju hapšenja.

Bojović na to odgovara potvrdno.

Nakon toga, voditelj na snimku kaže i - "najluđe je što o ovom čovjeku ne znamo ništa osim što kaže da voli Ameriku".

"On nije državljanin SAD, tako da nema pravo da posjeduje oružje. Ali oružje mu je dala država Ilinoj", dodaje on.

Situacija je, dodaje, "suluda".

"Očigledno je dovoljno bilo što je imao samo radnu dozvolu", poručio je agent, prenosi Antena M.