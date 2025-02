Markus Džordan, mlađi sin Majkla Džordana, lišen je slobode u Kaliforniji

Izvor: Orange County Jail/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Markus Džordan (34), mlađi sin najvećeg košarkaša svih vremena Majkla Džordana, uhapšen je u Kaliforniji zbog optužbi za vožnju pod dejstvom, zbog posjedovanja kokaina i zbog opiranja hapšenju.

Prema pisanju portala "TMZ", Markus Džordan je udario svojim automobilom "Lamborgini" nekoliko konstrukcija ispod željezničkih vagona dok je bio u noćnom provodu. U zapisniku policije napisano je da se sve odigralo u utorak u 1.14 ujutro.

Prema navedenom u zvaničnim dokumentima, policija je primijetlia svijetlo na Džordanovim kolima u trenutku u kojem je bio na šinama. Kada su pokušali da mu priđu, vidjeli su da su mu oštećeni branici i da je ispod vozila izbijeno kamenje. Tim je bio dokaz da je pokušao da pobjegne, ali nije uspio.

Prema pretpostavci pripadnika policije, Džordan junior je skrenuo sa obližne saobraćajnice. Sudeći prema tome da su na njemu osjetili snažan miris alkohola, nisu imali dilemu oko toga da li je pijan.

Džordan je navodno rekao policiji da je skrenuo na pogrešnom mjestu i da mu je potrebna pomoć da pomjeri vozilo sa šina. "Sve vrijeme dok je pričao koristio je psovke i oči su mu bile crvene. Nakon toga su mu rekli da napusti vozilo i iako isprva nije htio da sarađuje, na kraju su uspjeli da ga izvuku iz kola. Potom im je priznao da je bio u noćnom klubu i da je konzumirao alkohol. Iako je tvrdio da je nivo alkohola u njegovoj krvi ispod dozvoljenog minimuma, tri uzastopna testa pokazala su suprotno. Zato je uhapšen, a tokom pretresa pronađena mu je bijela supstanca, za koju je ustanovljeno da je kokain.

"Sve vreme je pjevao"

"Kada su pokušali da ga ubace u policijski auto, opirao se i bio konfliktan. Kada su ga na kraju ipak uveli u vozilo, odvezli su ga do lokalnog zatvora, a on je za to vrijeme sve vrijeme pjevao", pišu američki mediji.

Zbog svega što je uradio od trenutka u kojem je uhvaćen na djelu, Džordanu se na teret stavljaju tri djela - uništavanje javne imovine, posjedovanje kokaina i ometanje služenog lica. Zato je i dalje iza rešetaka i čeka saslušanje, posle kojeg će mu biti određena kaucija uz koju će moći da opet bude na slobodi.

Ko je Markus Džordan

Izvor: Elder Ordonez / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Markus Džordan bio je talentovani košarkaš, svojevremeno svrstan među 60 najboljih srednjoškolskih bekova u državi. Potom je otišao i na koledž u Orlandu, ali nakon toga nije htio da "juri" karijeru, već se odlučio za biznis i ipak postao najpopularniji zbog svoje burne veze sa Larsom Pipen (50), bivšom suprugom Skotija Pipena, najslavnijeg saigrača Majkla Džordana.