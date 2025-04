Akcija za socijalnu pravdu (ASP) u današnjem saopštenju prenijela je iz zvaničnog izvora/dokumenta potpuno tačno podatke koji se tiču predloga Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) u vezi sa jednom iz istraga o švercu cigareta

Izvor: ASP

Kako prenose Vijesti iz ASP su kazali da se prenijeti podaci navode u Rješenju Višeg suda u Podgorici Kris.br. 20/25 od dana 07.03.2025. godine.

Aleksandar Mijajlović demantovao je ranije danas navode Akcije za socijalnu pravdu da mu je firma "Bemax" u periodu od 17. januara do 28. marta 2023. godine isplatila 1,5 miliona eura na ime prenosa udjela, prenose Vijesti.

Iz ASP su naveli da će citirati dijelove iz sudskog dokumenta, koji, tvrde, apsolutno potvrđuju da je pouzdano i tačno u svom saopštenju prenijela dio u vezi istrage za Aleksandra Mijajlovića, "a bez ikakve potrebe da se osvrće na njegove, tokom dana, iznijete stavove i ocjene".

“Specijalno državno tužilaštvo, uporedo sa krivičnom istragom, sprovodi i finansijsku istragu koja ima za cilj identifikaciju imovine okrivljenih i sa njma povezanih lica koja je u očiglednoj nesrazmjeri sa njihovim zakonitim prihodima i za koju postoji osnovana sumnja da je potekla iz kriminalne djelatnosti, odnosno da je pribavljena novcem stečenim obavljanjem kriminalne djelatnosti, to jeste vršenjem nedozvoljenog krijumčarenja cigareta”, citat je iz dokumenta, navode iz ASP-a.

“U tom smislu, a u odnosu na imovinu iz stava I ovog predloga, koja je vlasništvo M.M. (ASP daje inicijale), kćerke okrivljenog Aleksandra Mijajlovića, u toku finansijske istrage pribavljeni su dokazi, prije svega službena dokumentacija Uprave za nekretnine iz koje se jasno zaključuje da je ista vlasnica stana, u obimu prava 1/1… Dalje, iz dokumentacije koja se odnosi na hronologiju upisa prava u katastar nepokretnosti zaključuje se da je ista stekla pravo svojine nad ovim stanom 2021. godine, na osnovu ugovora o poklonu, kod kojeg ugovornog odnosa se kao poklonodavac javlja upravo okrivljeni Aleksandar Mijajlović koji je prethodno, pravo svojine na označenoj nepokretnosti stekao 2011. godine, kupovinom od prethodnog vlasnika Veljka Lakušića, za iznos od 155.000,00 eura, kako to proizilazi iz ugovora o kupoprodaji”, citat je iz sudskog dokumenta, tvrde iz ASP-a, kako prenose Vijesti.

“Analizom bankarske dokumentacije, odnosno stanja i kretanja sredstava na računima koji su otvoreni kod poslovnih banaka u Crnoj Gori, a čiji imalac je okrivljeni Aleksandar Mijajlović, te analizom dokumentacije pribavljene iz Poreske uprave, a koja se odnosi na prijave poreza, doprinosa i drugih dažbina tom državnom organu u odnosu na Aleksandra Mijajlovića kao fizičko lice, zaključuje se nedvosmisleno da isti, u vrijeme sticanja prava svojine na označenoj nepokretnosti koja je bila predmet poklona, dakle u 2011.godini i prije toga, kao fizičko lice, nije imao zakonite prihode u mjeri u kojoj bi mu bilo omogućeno da, uzimajući u obzir troškove života stekne pravo svojine nad konkretnom nepokretnošću. Prema podacima Poreske uprave okrivljeni Aleksandar Mijajlović je imao evidentirane zarade od pravnih lica u kojima ima udio u vlasničkoj strukturi i to od pravnih lica 'Monte Media' DOO, 'Alec Montenegro' DOO i 'Easy Drive' DOO, a te zarede su od počekta 2023. godine do danas iznosile od 2.000,00 do 3.000,00 eura mjesečno, dok su u periodu od 2015. do 2023. godine, iznosile od 750,00 do 1.1000,00 eura u bruto iznosu”, citat je iz sudskog dokumenta, kazali su iz ASP.

“Takođe, prema stanju iz dokumentacije koja je pribavljena od Poreske uprave proizilazi da je u periodu od 17.01. do 28.03.2023. godine, privredno društvo 'Bemax' DOO iz Podgorice, isplatilo okrivljenom Aleksandru Mijajloviću ukupno 1,5 miliona eura, na ime prenosa udjela, dok je u periodu od 26.06.2023. do 18.09.2023. godine, na ime raspodjele dividende u privrednom društvu 'Easy Drive' DOO iz Podgorice, isplaćeno 1,23 miliona eura na račun u Crnogorskoj komercijalnoj banci. Osim toga, u periodu nakon 25.09.2023. godine okrivljenom Aleksandru Mijajloviću je na ime raspodjele dividende u tom pravnom licu isplaćeno 2,44 miliona eura“, citat je iz sudskog dokumenta, rekli su iz ASP.

„Analizom bankarskih računa okrivljenog Aleksandra Mijajlovića zaključuje se da je isti imao otvorene bankarske račune kod više poslovnih banaka na kojima su evidentirani prilivi novca po raznim osnovama. Međutim, u periodu do 2011. godine, kada je isti stekao pravo svojine nad predmetnim stanom, odnosno do 23. novembra 2012. godine, kada je po ugovoru bio obavezan da isplati kupoprodajnu cijenu evidentiran priliv na račun otvoren kod Hipotekarne banke u iznosu od 36.558,00 eura, koji je novac prenesen iz Prve banke dana 09.10.2009. godine i 16.10.2009. godine, prenesen licu Veljku Lakušiću sa svrhom plaćanja 'ostali transferi'. Na računu kod označene banke evidentirano je i više uplata Aleksandra Mijajlovića na svoj račun i kupovina deviza nakon toga, da bi 20.11.2012. godine, izvršeno plaćanje prema inostranstvu u iznosu od 15.000,00 eura za pravno lice 'Atoll Paradise Limited'. Takođe u označenom vremenskom periodu, dakle do kraja 2012. godine na račun okrivljenog Aleksandra Mijajlovića otvoren kod Prve banke Crne Gore, evidentirana uplata od 60.000,00 eura dana 12.07.2007. godine, a dana 19.07.2007. godine je evidentirana uplata gotovine u iznosu od 59.100,00 eura, a sredstva koja su uplaćena u oba navrata preusmjerena su pravnom licu 'Ljetopis' DOO iz Podgorice. Analizom računa koji je otvoren kod Addiko banke, zaključuje se da na istom nema značajnijih transakcija, a u periodu od 2007. do 2009. godine, na tom računu nije bilo prometa. Računi okrivljenog Aleksandra Mijajlovića u Universal Capital banci otvoreni su, odnosno evidentirane su uplate i to na ino računu od 2015.godine, a na tekućem računu od 2022.godine. Što se tiče računa kod Crnogorske komercijalne banke, okrivljeni posjeduje dva računa od 2016. i 2023. godine i jedan račun za ino plaćanje“, citat je iz sudskog dokumenta, prenose Vijesti.

Iz ASP tvrde da se u dokumentu (Rješenje Višeg suda) navodi i sljedeće: „Sud je odbio predlog za izdavanje privremene mjere u odnosu na M.M. (ASP stavlja inicijale) za stan, u obimu prava 1/1 koji je upisan u list nepokretnosti... Stambeni prostor je kupljen 23.11.2011. godine, od strane Aleksandra Mijajlovića koji je ugovorom o poklonu zaključenom 25.08.2021. godine, poklonio kćerki M.M. (ASP stavlja inicijale). Po ocjeni suda, vrijeme sticanja nepokretnosti od strane Aleksandra Mijajlovića najmanje osam godina prije početka navedenog perioda kriminalne aktivnosti (2019. do 2021. godine) otežava uspostavljanje direktne veze između sticanja imovine i navodnih kriminalnih aktivnosti. Postoji ugovor o kupoprodaji stana i ugovor o poklonu koji potvrđuju datum i način sticanja i poklanjanja nepokretnosti. Ovi dokumenti pružaju dokaz o zakonitom sticanju imovine. Prihvatanje privremene mjere za imovinu stečenu više godina prije navedenog datuma krivičnog djela bi moglo narušiti princip pravne sigurnosti i dovesti u pitanje legitimno stečena imovinska prava. Ovo posebno ako se ima u vidu da analiza prihoda Aleksandra Mijajlovića data u predlogu počinje sa godinom sticanja nepokretnosti, a ne i na ranije godine, kako bi sud mogao steći uvid u te prihode“, kako prenose Vijesti.