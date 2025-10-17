Policijski službenici su kontrolisali vozilo marke BMW X5, budvanskih registarskih oznaka, i vozača Nemanja Zurovac (28) iz Herceg Novog, pripadnika jedne organizovane kriminalne grupe.

Izvor: Uprava policije

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kolašin su sinoć, prilikom izvođenja operativne akcije ,,Mini blokada" u naselju Polje, na putnom pravcu Kolašin - Berane zaustavili i kontrolisali pripadnika jedne organizovane kriminalne grupe iz Herceg Novog i istog lišili slobode.

Provjerama sa Odjeljenjem bezbjednosti Herceg Novi je utvrđeno da je Nemanja Zurovac prekršio mjeru nadzora – zabrane napuštanja stana, izrečenu od strane Osnovnog suda u Kotoru.

Službenici policije u Herceg Novom su sa događajem upoznali Osnovni sud u Kotoru koji je ovom licu donio Rješenje o određivanju pritvora. On je danas sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija.