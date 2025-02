U velikoj zajedničkoj akciji srpske i sjevernomakedonske policije, uhapšeno je 11 osoba.

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, u saradnji sa policijskim službenicima UKP i SBPOK i nadležnim državnim organima Republike Severne Makedonije, kao i Europolom i Eurojustom, u zajedničkoj akciji pod nazivom “Vardar”, danas je lišeno slobode 11 članova međunarodne organizovane kriminalne grupe. Osumnjičeni se terete da su u periodu od novembra 2023. godine do danas, na teritoriji Srbije i Sjeverne Makedonije, izvršili krivična djela "udruživanje radi vršenja krivičnih djela", među kojima i falsifikovanje novca.

“Na teritoriji Republike Srbije lišeno je slobode šest pripadnika i to: S.O, A. B, Z. B, I. P, I. P, i S.N, dok je na teritoriji Sjeverne Makedonije, gdje je otkrivena i ilegalna štamparija u Skoplju, lišen slobode organizator ove kriminalne grupe Z. B. kao i još četiri pripadnika i to: B. J, S. B, T. A, i E. B”, navodi se u saopštenju. Na teritoriji Srbije obavljaju se pretresi na osam lokacija u Novom Pazaru, Novom Sadu, Subotici i Bačkom Monoštoru.

“Ova organizovna kriminalna grupa se sumnjiči da je na teritoriji Srbiji djelovala i stavljala falsifikovane novčanice u promet i to u iznosu od 119.259 evra, čime su pripadnici ove organizovane kriminalne grupe pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 38.850 evra”, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, rezultati pretkrivičnog postupka pokazuju da je ukupno oko milion i po falsifikovanih eura, koji potiču iz ilegalne štamparije u Skoplju, stavljeno u promet na teritoriji Republike Srbije, Republike Sjeverne Makedonije i drugih evropskih zemalja. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal na saslušanje.

