Incident se desio na Blažovom mostu kada je bivši ministar vozilom "tojota", prvo "presjekao" kolonu vozila u pratnji Spajića, a zatim je pratio uz upućene uvrede sve do zgrade Vlade.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Policija utvrđuje da li je bivši ministar poljoprivrede i nekadašnji visoki funkcioner i poslanik DPS-a, Petar Ivanović presijecao putanju vozilima koja su u pratnji premijera Milojka Spajića, potvrđeno je "Vijestima" iz više izvora.

Prema istim informacija, Ivanović je više puta vrijeđao obezbjeđenja premijera.

Njega i nekoliko funkcionera bivše vlasti optužuju da su od aprila 2014. do jula 2019. godine, suprotno Uredbi o sprovođenja mjera agrarne politike, dijelili novac i nanijeli štetu Crnoj Gori od preko 300.000 eura...

Oni se terete za sumnjive isplate samo jednoj nevladinoj organizaciji - Nacionalnom udruženju vinogradara i vinara, a svote novca date tom civilnom društvu u petogodišnjem periodu varirale su od 450 eura do 70.000 eura.

Iz SDT tvrde da je najviše nezakonitih isplata omogućio Ivanović i tokom 2014, 2015. i 2016. godine.