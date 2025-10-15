Napad na taksistu dogodio se prošlog petka nakon što je povezao trojicu muškaraca iz Mirijeva do Beograda na vodi, a osumnjičeni Miljan Đurašinović uhapšen je u štek-stanu u Beogradu.

MMA borac Miljan Đurašinović, poznatiji pod nadimkom Tasmanijski đavo, za kojim se tragalo zbog sumnnje da je učestvovao u napadu na taksistu u Beogradu na vodi, uhapšen je danas u Mirijevu.

Kako se saznaje, njega su pripadnici policije pronašli u beogradskom naselju, a lisice su mu stavljene u štek-stanu u kome se krio. Podsjetimo, napad na taksistu dogodio se prošlog petka nakon što je povezao trojicu muškaraca iz Mirijeva do Beograda na vodi.

Jedan od trojice muškaraca napustio je vozilo i izašao na posebnoj lokaciji, a preostala dvojica su nastavila vožnju do beogradskog naselja.

"Uzeo sam vožnju u Mirijevu. U automobil su mi ušla tri muškarca, jedan od njih izašao je ranije, a dvojica su me napala nakon što se vožnja završila. Osjećam se dobro, na sreću ni ubodena rana nije opasna, nisam zadobio teške tjelesne povrede. Detalje napada, kao i inormacije o napadaču ne bih iznosio dok ne dam izjavu u policiji, čekam da me kontaktiraju inspektori kada dođu u kancelariju", rekao je taksista Aleksandar za medije dan nakon napada.

Jedan od dvojice muškaraca koji su fizički nasrnuli na Aleksandra je, kako se sumnja, MMA borac Miljan Đurašinović. Nakon fizičkog sukoba napadači su pobjegli, dok je napadnuti taksista primljen na Urgentni centar u Beogradu gdje su mu sanirane povede.

Sukob zbog 200 eura

Podsetimo, napadnuti taksista je medijima ispričao detalje incidenta nekoliko sati nakon što se sukob dogodio.

"Vozio sam ih od Mirijeva do Beograda na vodi. Kada smo stigli, jedan od njih mi je izvadio 200 eura da plati. Ja sam rekao da nemam toliki novac kod sebe da vratim kusur i pitao sam ih zašto mi nisu rekli prije, jer smo prošli stotinu mjenjačnica usput. Potom sam ih pitao da li mogu da mu naplatim karticom, na šta mi je odgovorio “Kakvom karticom, šta ti sad glumiš mangupa nekog?", pričao je za Blic povrijeđeni taksista.

Prema njegovim riječima, potom su ga napali.

"Obojica su me udarili rukom u leđa. Izašao sam ispred vozila da se branim. Taj što mi je htio da plati je izvadio nož i ubo me u ruku. Ja sam krenuo da se branim, pali smo na asfalt i rvali se, a onda kada je vidio da ne može lako da me savlada ustao je i otišao. Ja sam potom otišao u urgentni centar, imam duboku posjekotinu na ruci i četiri konca", rekao je tada Aleksandar ranije za medije.

