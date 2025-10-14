Četrnaest osoba optuženo je pred Specijalnim sudom u Beogradu za pranje novca od šverca više od pola tone kokaina iz Ekvadora, koji je sakriven u kontejneru s bananama i zaplenjen u luci Ploče u Hrvatskoj, čime je plan krijumčarenja osujećen.

Izvor: Youtube/EUROPOL

Pred Specijalnim sudom u Beogradu održano je pripremno ročište u postupku protiv 14 okrivljenih kojima se na teret stavlja pranje para od šverca 505 kilograma kokaina iz Ekvadora u Evropu. U optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, u koju su mediji imali uvid, navodi se da je ova kriminalna grupa je, kako se sumnja, pokušala da, pored dva kontejnera punih bananama, prokrijumčari i jedan u čijem dnu se nalazio kokain. Međutim, plan im je osujećen nakon prispeća broda sa kontejnerom punim narkotika u luku Ploče u Hrvatskoj.

Optužnicom su obuhvaćeni: Dragan Mikić (50), Vojislav Majstorović (41), Borislav Plavšić (64), Srđan Jezdimir (46), Mladen Lazarević (45), Mladen Popović (39), Boško Vlaović (40), Nemanja Brašnjović (35), Uroš Kolaković (33), Aleksandar Ilić (55), Dragan Nikolić (48), Ivan Cvetković (48), Miloš Jovanović (48), Dragan Đorđević (44)(prethodno prezime Santai).

Kako navodi Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, u periodu od decembra 2020. pa do februara 2021. godine, na teritoriji Ekvadora, okrivljeni Jezdimir i Kolaković, su od NN lica, kupili radi dalje prodaje 504 pakovanja kokaina, ukupne neto mase 505.539,4 grama za 4.800 američkih dolara, odnosno 4.700 eura po kilogramu, odnosno pakovanju sa uslugom transporta.

Kupovinu su, kako se sumnja, finansirali svi okrivljeni koji se optužnicom terete da su organizatori kriminalnih grupa, a droga je nabavljena, u ime i na njihov račun.

Mikić, Majstorović, Plavšić, Lazarević, Popović, Vlaović, Brašnjović, Kolaković, Ilić, Nikolić, Cvetković, Jovanović i Đorđević su, kako se sumnja, kao organizatori kriminalne grupe, finansirali kupovinu 250 kilograma kokaina koju su sa transportom platili ukupno 1.200.000 američkih dolara.

Jezdimir kao veza sa prodavcima u Ekvadoru

Prema optužnici, Kolaković, Plavšić i Brašnjović su finansirali kupovinu 27 kilograma kokaina, pri čemu je Kolaković neposredno kontaktirao NN prodavca na teritoriji Ekvadora i ugovorio kupoprodajnu cijenu i količinu kokaina. Plavšić i Brašnjović su, od te količine, a prema optužnici, trebalo da uzmu po 11 kilograma, dok je za Kolakovića bilo namenjeno 5.

Lazarević, Ilić, Nikolić i Cvetković su, prema optužnici, preko Majstorovića finansirali kupovinu 50 kilograma kokaina. Navodno, uloga Jezdimira je bila da kontaktira NN prodavca na teritoriji Ekvadora te je sa njim, kako se sumnja, ugovorio kupoprodajnu cijenu i količinu. Od 50 kilograma koliko je finansirano, prema optužnici, Lazareviću je trebalo da pripadne 35 kilograma, Iliću 5, Nikoliću i Cvetkoviću po 2 kilograma i Jovanoviću i Đorđeviću po 3 kilograma.

Prema optužnici u koju su mediji imali uvid, Papović je, preko Mikića i Plavšića, finansirao kupovinu 15 kilograma kokaina, dok je Jezdimir kontaktirao NN prodavca u Ekvadoru i ugovorio kupoprodajnu cijenu.

Vlaović je, kako se sumnja, preko Mikića i Plavšića finansirao kupovinu 3 kilograma kokaina, pri čemu je Jezdimir, kako se sumnja, kontaktirao NN prodavca na teritoriji Ekvadora i ugovorio kupoprodajnu cijenu.

Kako tvrdi tužilaštvo, Mikić i Majstorović su finansirali 155 kilograma kokaina zbog čega je, kako se sumnja, Jezdimir kontaktirao NN prodavca u Ekvadoru i dogovorio kupoprodajnu cijenu.

Jezdimir je, prema optužnici, finansirao 100 kilograma kokaina zbog čega je kontaktirao NN prodavca i dogovorio sa njim kupoprodajnu cijenu.

Prema optužnici, više nepoznatih osoba sa teritorije Ekvadora je finansiralo 154 kilograma kokaina.

Skrivanje u podnu konstrukciju kontejnera

Prema optužnici, u gradu Gvajakil u Ekvadoru, Jezdimir je organizovao pakovanje paketa kokaina u izmenjenu podnu konstrukciju brodskog kontejnera. Tužilaštvo tvrdi da su dvije osobe, koje su na Skaj aplikaciji koristile kodna imena Odin i Taurus, po nalogu Jezdimira imale zadatak da na teritoriji Ekvadora spakuju kokain u izmenjenu podnu konstrukciju brodskog kontejnera.

Firma iz Slovačke ugovorila transport banana

Plavšić je, prema optužnici, u cilju transporta kokaina iz Ekvadora ka Evropi, izdao nalog Emanuilu Matiudakisu (Emmanouil Mathioudakis), inače ovlašćenom licu privrednog društa "Prefer Europa" iz Slovačke, da kontaktira i ugovori kupoprodaju banana sa privrednim društvom "Exportadora Banapri Expobanapri S.A." iz Ekvadora.

Tužilaštvo tvrdi da je Emanuil to i uradio, te je dogovorio poslovni odnos u vidu kupovine banana, koje su bile pakovane u ukupno tri kontejnera (21.600 kilograma banana po kontejneru), među kojima se nalazio i kontejner sa narkoticima.

Tražili carinike u Hrvatskoj da im propuste kontejner

Kako se sumnja, brodom "Safmarina Nokwanda" droga je transportovana do luke Pirej u Grčkoj, gde su kontejneri pretovareni na brod "Contship Eko" koji je započeo plovidbu 12. marta započeo plovidbu ka luci Ploče u Hrvatskoj.

Tu je, kako se sumnja, trebalo da carinski službenik Zoran Erjauc, ne sprovodi detaljnu kontrolu brodskog kontejnera u kojem je bila transportovana droga, sa kojim je prethodno Plavšić, preko Zdravka Šagolje, dogovorio da, za sada neutvrđeni novčani iznos, ne vrši službena ovlašćena. Međutim, Erjauc je uhapšen 8.februara 2021. godine.

Zbog toga, prema optužnici, Plavšić je preko Šagolja, nakon saznanja da je Erjauc uhapšen, preduzeo radnje u cilju kontaktiranja NN carinskih službenika u luci Ploče koji bi za određeni novčani iznos "propustili" kontejner sa kokainom.

Uloga Šagolja je bila, prema optužnici, da po nalogu Plavšića preuzme kontejner sa kokainom i transportuje ga na unapred dogovorenu lokaciju, a potom iz podne konstrukcije brodskog kontejnera izvadi kokain.

Policija upala na brod

Prema optužnici, 19.marta 2021. godine, brod "Contship Eko" je pristigao u luku Ploče, nakon čega je izvršen pretres broda, ali i kontejnera u kojem je bila droga.

U kontejneru je pronađeno 1.080 kutija sa bananama, a u podnoj konstrukciji je pronađeno 504 pakovanja sa ukupnom neto masom 505.539,4 grama kokaina.

Tužilaštvo tvrdi da je pronađeno:

121 pakovanje sa utisnutom oznakom "MM"

119 pakovanja sa utisnutom oznakom "BURRO"

58 pakovanja sa utisnutom oznakom "CHICAGO BULLS"

50 pakovanja sa utisnutom oznakom "TRO"

19 pakovanja sa utisnutom oznakom "#7"

17 pakovanja sa utisnutom oznakom "PUMA"

17 pakovanja sa utisnutom oznakom "BEBE1"

13 pakovanja sa utisnutom oznakom "H logo krune H"

13 pakovanja sa utisnutom oznakom "PGO"

8 pakovanja sa utisnutom oznakom "MASERATI"

8 pakovanja sa utisnutom oznakom "APPLE"

6 pakovanja sa oznakom "LUIS VITTON"

6 pakovanja sa utisnutom oznakom "BRAHMA"

5 pakovanja sa utisnutom oznakom "HC2"

4 pakovanja sa utisnutom oznakom "7" sa obe strane

4 pakovanja sa utisnutom oznakom "BENNY"

3 pakovanja sa utisnutom oznakom "AJA"

3 pakovanja sa utisnutom oznakom "DIOR"

2 pakovanja sa utisnutom oznakom "MERCEDES"

2 pakovanja sa utisnutom oznakom "PADRI"

2 pakovanja sa utisnutom oznakom "SOMEX"

2 pakovanja sa utisnutom oznakom"ZEMA"

1 pakovanje sa utisnutom oznakom "2222"

1 pakovanje sa utisnutom oznakom "SAT"

1 pakovanje sa utisnutom oznakom "A1"

1 pakovanje sa utisnutom oznakom "1111"

1 pakovanje sa utisnutom oznakom "A25"

1 pakovanje sa utisnutom oznakom "9A"

1 pakovanje sa utisnutom oznakom "N1"

1 pakovanje sa utisnutom oznakom

14 pakovanja bez utisnutih oznaka