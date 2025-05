Policija rasvijetlila krivično djelo ubistvo u pokušaju i uhapsili U. M. (2005).

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Novi Beograd, brzom i efikasnom akcijom rasvijetlili su krivično djelo ubistvo u pokušaju i uhapsili U. M. (2005) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično djelo.

On se sumnjiči da je u noći između nedelje i ponedeljka, na jednom novobeogradskom splavu, nakon fizičkog sukoba oštrim predmetom zadao ubodnu ranu u predjelu grudnog koša dvadesetogodišnjem muškarcu nanijevši mu tom prilikom teške tjelesne povrede. U. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.