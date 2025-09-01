U Tuzli je izboden nožem učenik, ljekari mu se bore za život.

Izvor: Profimedia/Armin Durgut / Pixel Media

Učenik K.A. (17) izboden je danas nožem blizu Osnovne škole Kreka u Tuzli u Bosni i Hercegovini, piše "Klix.ba". Napadač je uhapšen, a ljekari se povrijeđenom bore za život.

U incidentu su učestvovale ukupno tri osobe. Napadnuti maloljetnik je izboden nožem nakon čega je hitno podvrnug operaciji.

Kako je potvrđeno za "Klix", on je zadobio povredu u predjelu abdomena. Operisan je u UKC-u u Tuzli.

"Pacijent je u Jedinici intenzivne njege Klinike za anesteziologiju i reanimatologije, na aparatu za vještačko disanje", rekla je portparolka tuzlanskog UKC-a Ersija Ašćerić Mujedinović.

Policija je saopštila da se incident dogodio danas oko 10:30 časova. Uhapšena je jedna osoba ubrzo nakon incidenta.