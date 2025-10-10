Medicinski fakultet u Podgorici kažnjen je sa 3.000 eura jer sudsko-medicinski odbor nije u roku od 60 dana izradio i Apelacionom sudu dostavio dopunu nalaza o uzroku smrti Svetislava Miloševića.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Odluku o kazni donijelo je vijeće Apelacionog suda, u kom je juče trebalo da se nastavi sudski proces okrivljenom Igoru Lakoviću, optuženom da je počinio krivično djelo teška tjelesna povreda sa smrtnom posljedicom, prenose Vijesti.

Prema navodima presude Višeg suda u Podgorici, Laković je osuđen na dvije godine zatvora jer je 10. novembra 2021, udario Miloševića pesnicom u predjelu lijeve strane glave, koji je preminuo četiri dana kasnije u Kliničkom centru Crne Gore.

Sudija Predrag Tabaš, izvjestilac, rekao je da sudsko-medicinski odbor Medicinskog fakulteta u Podgorici nije u roku od 60 dana, kako je to naloženo naredbom suda od osmog jula 2025. godine, dostavio pisanu dopunu nalaza.

“Medicinski fakultet je naredbu primio 28. jula, što je utvrđeno iz povratnice koja se nalazi u spisima predmeta. Oni su na mejl Apelacionog suda poslali dopis iz kojeg proizilazi, s obzirom da Apelacioni sud nije donio rješenje o prihvatanju troškova vještačenja, da predstavnik komisije vještaka neće da pristupi na zakazano suđenje. Na osnovu člana 138 Zakonika o krivičnom postupku, vijeće donosi rješenje da se kažnjava Medicinski fakultet novanom kaznom u iznosu od 3.000 eura jer u roku, koji im je dat naredbom suda, nijesu dostavili pisanu dopunu nalaza. U roku od 15 dana od pravosnažnosti rješenja, dužni su da plate novčanu kaznu, pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Crne Gore u roku od tri dana od prijema ovog rješenja”, rekao je sudija Tabaš, pišu Vijesti.

Dodao je da Medicinski fakultet uslovljava dolazak na suđenja plaćanjem fakture, što nema nikakvog zakonskog utemeljenja.

Nastavak suđenja zakazan je za 19. novembar.

U julu je u sudnici pročitan nalaz sudsko-medicinskog odbora, ali je i nakon toga, za sud i dalje ostalo nerazjašnjeno šta je presudno uticalo da Milošević premine - da li od udarca pesnicom u glavu ili od njegovog ličnog svojstva krvnih sudova koji su bili tanki i izgledali kao paukove niti, prenose Vijesti.

Sudsko-medicinski odbor je dao mišljenje, koje je pročitano na tom suđenju.

“Smrt je nasilna i nastupila je usljed zatajenja vitalnih životnih funcija kao neposredne posljedice izlivanja krvi u lobanjsku duplju (ispod meke moždane opne), iz rascjepa zadnje desne moždane arterije i posljedično nastalog otoka mozga, a što je sve nastalo usljed udarca tupim, teškim, mehaničkim oruđem (moguće pesnicom) u predio lijeve očne duplje”, piše u mišljenju.

Dr Nemanja Radojević je na suđenju u decembru 2024. rekao da je došlo do izlivanja krvi iz prostora iz rascjepa desne zadnje strane moždane arterije, što je dovelo do smrti, a do toga je došlo zbog ličnog svojstva oštećenog.

Sud je osmog jula odredio da se izvrši dopuna vještačenja, u odnosu na lično svojstvo krvnih sudova Miloševića.