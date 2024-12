Pred krivičnim vijećem Apelacionog suda juče je nastavljeno suđenje okrivljenom Igoru Lakoviću, optuženom da je počinio krivično djelo - teška tjelesna povreda sa smrtnom posljedicom.

Članovi porodice pokojnog Svetislava Miloševića i njihov pravni zastupnik, saopštili su danas da stradali nije imao nikakvu urođenu manu, kako to tvrdi vještak u nalazu, pišu Vijesti.

Viši sud u Podgorici dva puta izricao je prvostepenu presudu kojom je Laković osuđen na dvije godine zatvora, jer je 10. novembra 2021. godine, pesnicom udario Miloševića u predjelu lijeve strane glave, koji je preminuo četiri dana kasnije u Kliničkom centru.

Vještak sudske medicine, dr Nemanja Radojević rekao je da ostaje kod svojih ranijih izjašnjenja, kada je kao uzrok nastanka smrti kod Miloševića naveo urođene anomalije krvnih sudova, a zatim je i detaljno pojasnio.

"Anomalija o kojoj sam i ranije govorio, je adekvatno dokumentovana i provjerljiva od bilo kojeg vještaka", rekao je vještak.

Kazao je da je nakon obdukcije razgovarao sa članovima porodice Milošević: "Dobio sam informacije da je još jedan član porodice imao problem sa krvnim sudovima".

Svetlana Milić, sestra stradalog, rekla je da nije bilo takvog razgovora sa vještakom i da nije istina da je neko od porodice imao problem sa krvnim sudovima.

"Ranije je rekao da je smrt nastupila usljed jakog udarca rukom ili nekim predmetom u lijevu stranu glave. Ovo je rekao pred članovima porodice. Tada nije pominjao anomalije krvnih sudova, to je naknadno dodao", istakla je.

Sudija Predrag Tabaš podsjetio je da je vještak u nalazu naveo da je djelovala sila veoma jakog inteziteta, stisnuta pesnicom u predjelu oka, nakon čega je došlo do pucanja krvnih sudova u mozgu, koja je dovela do smrti, dodajući da ta činjenica nije dovedena u pitanje.

Odgovarajući na pitanja suda dr Radojević se detaljno izjasnio. Rekao je da je došlo do izlivanja krvi iz prostora iz rascjepa desne zadnje strane moždane arterije, što je dovelo do smrti.

"A do toga je došlo zbog ličnog svojstva oštećenog. Konkretno, lično svojstvo organizma se ogledalo u tome da su arterije mozga bile urođeno tanke. Pojedine kao paukove niti, te da je za kidanje nekih od arterija potrebno neuporedivo manja sila nego što bi to bilo potrebno da se ovakva povreda dogodila kod zdrave osobe. Kada osoba koja ima ovakve krvne suodve i nema subjektivnih simptoma, ima veći rizik za nastanak moždanog udara. Da li bi se to desilo, to ne možemo znati", istakao je Radojević, prenose Vijesti.

Dodao je primjer iz prakse sa specijalizacije u Beogradu, da je jednom čovjeku pukao krvni sud od šamara.

"Da nije postojalo lično svojstvo, odnosno da su arterije bile normalnog izgleda, debljine, veličine i promjera, najvjerovatnie ne bi došlo do rascjepa arterije", rekao je vještak.

Odgovarajući na pitanja advokata Nebojše Asanovića, punomoćnika porodice Milošević, vještak Radojević je naveo da je usljed udarca, glava napravila nagli rotacioni pokret kada je došlo do rascjepa mišića i arterije.

"Najvjerovatnije ne bi došlo do rascjepa arterije kod zdrave osobe, ali to ne mogu isključiti", naveo je on.

Predstavnik porodice Svetlana Milić je rekla da njen brat nije bio bolestan, već je radio teške fizičke poslove, te da ne odgovara onome što je vještak rekao.

Advokat Nebojša Asanović prigovorio je izjašnjenju vještaka, istučući da Svetislav Milošević nije imao urođenu manu na koju se vještak poziva.

"Nije tačno da je imao urođenu manu, jer je prošao niz specijalističkih pregleda kao profesionalni vozač i ta mana nije evidentirana u medicinskom kartonu. Nije tačno da je nakon obdukcije porodici pominjao urođeno oboljenje arterija kao lično svojstvo. Smatram da je nalaz vještaka nepotpun u odnosu na posljedicu, jer je to Apelacioni sud rješenjem utvrdio kao razlog da se ukine prvostepena presuda. To je bio jedan od ukidnih razloga", naveo je advokat Asanović, pišu Vijesti.

Prema navodima optužnice, u noći 10. novembra 2021. godine u Ulici Radosava Burića, zbog parking mjesta, okrivljeni Laković je udario Miloševića, nakon čega je on pao.

Preminuo je četiri dana kasnije u Kliničkom centru Crne Gore. Kako se navodi u optužnici, Laković je Miloševića udario pesnicom u predjelu lijeve strane glave iako je bio svjestan da ga na taj način može teško povrijediti pa je na to i pristao.

"Okrivljeni je oštećenom nanio tešku i po život opasnu tjelesnu povredu zbog koje je liječen u KCCG do 14. novembra 2021. godine kada je nastupila njegova smrt, a u odnosu na koju posljedicu – smrt oštećenog je okrivljeni postupao sa nehatom, tj. znao je da njegovim radnjama takva posljedica može nastupiti, ali je olako držao da do nje neće doći. Čime je učinio krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 151 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika Crne Gore", navodi se u optužnici.