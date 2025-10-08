Budvanska policija uhapsila je jednog muškarca, a za još jednim se traga, zbog sumnje da su jutros oteli muškarca u Budvi.

Izvor: Twitter/Uprava policije Crne Gore

Kako "Vijesti" nezvanično saznaju, građani su prijavili da su dvije osobe nasilno u automobil ubacile muškarca i krenuli put Kotora. Uslijedila je akcija policije, te je nekoliko policijskih patrola krenulo u potjeru.

Prema nezvaničnim saznanjima lista, otmičari su izazvali nekoliko udesa tokom bjekstva, da bi potom automobilom završili u jarku pored puta.

Policija je spasila otetog čovjeka, te uhvatila jednog otmičara, a za drugim se traga.