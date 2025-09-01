Članovi kriminalne grupe „Afganistanska“, djeluju na teritoriji više država u regionu i okruženju, između ostalog, poznati su po otmicama, krivičnim djelima sa elementima nasilja, i iznudama...

Službenici Uprave policije su u koordinisanim aktivnostima sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, na osnovu operativnih i obavještajnih podataka, uspješno sproveli akciju na teritoriji Podgorice i lišili slobode tri lica, za koja se sumnja da su članovi kriminalne grupe „Afganistanska“, koja djeluje na teritoriji više država u regionu i okruženju, a koja je, između ostalog, poznata po otmicama, krivičnim djelima sa elementima nasilja, i iznudama. Tom prilikom spašeno je pet državljana Pakistana, među kojima i dva maloljetna lica, koja su bila protivpravno zatvorena i izložena nasilju uz upotrebu prijetnje oružjem radi iznude novca.

Na ovaj način nedvosmisleno se potvrđuje da je prekinut lanac međunarodnih krijumčara migrantima koji se bave ovim nelegalnim aktivnostima i koja djeluju na Zapadnobalkanskoj ruti, odnosno na međunarodnom nivou, saopštili su iz policije.



U nastavku predmeta kodnog naziva „Pruga“ koju vodi crnogorski Operativni policijski tim za razbijanje mreža krijumčara ljudi, nakon niza preduzetih aktivnosti, policijski službenici Sektora granične policije su u saradnji sa Grupom za suzbijanje krivičnih djela krijumčarenja i trgovine ljudima i ilegalnih migracija i Regionalnim centrom bezbjednosti „Centar“, postupajući po operativnim informacijama, u podrumskim prostorijama jednog stambenog objekta u Podgorici, locirali tri lica – R.M. (26), A.O. (22) i maloljetnik star 17 godina, državljane Afganistana koji se prema međunarodnim operativnim podacima vode kao pripadnici pomenute organizovane kriminalne grupe iz Afganistana, navode iz UP.



"Kriminalističkom obradom koja je sprovedena uz podršku policijskih službenika Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, policijski službenici Sektora granične policije i Sektora za borbu protiv kriminala su došli do sumnje da su ova lica krijumčarila žrtve iz Republike Albanije u Crnu Goru, a potom im uz upotrebu prinude, sile i prijetnje oduzeli novac, kao i da su od njihovih porodica zahtijevali dodatne iznose novca putem uplata, a koji je dio i realizovan", saopštili su iz policije.

Od osumnjičenih je oduzeto više sredstava za komunikaciju, dok su od oštećenih lica pribavljeni dokazi koji nedvosmisleno upućuju na sumnju da su ista žrtve krivičnih djela za koja se izvršioci i terete.

"Osim toga, u toku su pretresi prostorija za koje se sumnja da su ova lica koristila na više lokacija.

O svim preduzetim koordinisanim aktivnostima je obaviješten tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je kvalifikovao krivično djelo nedozvoljeni prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi i krivično djelo otmica, zbog kojih su R.M., A.O. i maloljetnik lišeni slobode.

Oštećeni su smješteni u Prihvatni centar u Spužu, gdje će im biti pružena adekvatna zdravstvena i druga zaštita i obezbijeđena procedura daljeg postupanja", zaključili su iz UP.