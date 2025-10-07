Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Nikšiću, uhapšen je V.Š. zbog sumnje da je policajca V.V. rukom udario u glavu.

Kako su kazali iz nikšićkog ODT-a, V.Š. je uhapšen zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

“Osnovano se sumnja da je V.Š. 6. oktobra u Nikšiću, prilikom dovođenja u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, napao policajca V.V. tako što ga je rukom udario u predjelu glave”, zaključili su, prenosi CdM.