Izvor: Vlada Crne Gore

U Osnovnom sudu u Podgorici danas su iznijete završne riječi u predmetu „Tunel”, a izricanje presude je zakazana za 3. oktobar u 9.30 časova. Optužnicom je obuhvaćeno osam osoba koje se terete da su u julu 2023. postali članovi grupe koja je odgovorna za obijanje i pljačku depoa Višeg suda 11. septembra. Ssrpski državljani Veljko i Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, zatim crnogorski državljani Marjan Vuljaj, Predrag Mirotić, Nikola Milačić i Katarina Baćović terete se da su iz depoa ukrali 19 komada vatrenog oružja, 11 telefona i manje količine kokaina, heroina i marihune.

Osnovni državni tužilac Marko Mugoša kazao je da istraga, iako je otkrila neke činjenice, nije donijela kompletnu sliku događaja.

“Na kraju ovog procesa očigledno je da ne znamo cijelu istinu, ali su otkrivene određene činjenice. Nevjerovatna i filmska priča koja je teško zamisliva u stvarnosti, a koja se dogodila u državi koja teži da bude razvijena. Tužno je i porazno”, rekao je Mugoša.

Tužilac je naglasio da je cilj kopanja tunela i obijanja depoa Višeg suda bio sticanje protivpravne koristi i da su svi optuženi imali određene uloge, uključujući i nepoznata lica čija imena vjerovatno nikada neće biti otkrivena. „Sve što je navedeno u optužnici je dokazano. Nevjerovatna je drskost onih koji su bili spremni da ovo urade u svojoj državi. Ovo djelo predstavlja udar na crnogorsko pravosuđe”, dodao je Mugoša.

Tužilac je ukazao i na opstrukcije istrage. „Moguće je da je politička situacija dovela do toga da istraga u jednom dijelu stane i da se ne otkriju sve činjenice. U fazi postupka čak je bilo pokušaja da se cijeli slučaj predstavi kao farsa, a postojanje tunela dovodilo u pitanje. Međutim, dokazalo se da su tunel izvodili ljudi sa odgovarajućim znanjem”, kazao je Mugoša.

Advokat Stefan Jovanović rekao je da nije sporno da tunel postoji, ali da ne postoje dokazi koji bi povezali njegove branjenike sa događajem. „Tek se u toku pretresa saznalo da je neko ipak prošao kroz tunel. Što se tiče Veljka Markovića, nema dovoljno dokaza da se poveže sa kopanjem tunela. Nema DNK tragova, materijalnih dokaza, a svjedoci nisu sigurni da li je on na fotografijama. Jedina moguća odluka je oslobađajuća presuda”, naveo je Jovanović.

Što se tiče Vladimira Erića, odbrana je istakla da nijedan dokaz ne ukazuje na njegovu krivicu. „On je ušao i izašao iz Crne Gore, ali to što ga nisu registrovali neka objasne nadležni. Optužnica ga pogrešno prikazuje, a činjenice pokazuju suprotno. Ovo što se dogodilo je najveća sramota bezbjednosnog sektora, ali nevini ljudi ne smiju da ispaštaju. Dio tadašnje Vlade sa rukovodstvom policije bio je na licu mjesta, što nije smjelo da se desi”, kazao je Jovanović.

Branilac Milana Markovića ocijenio je da optužnica ne sadrži nijedan dokaz koji bi njegovog klijenta inkriminisao, dok je advokatica Vladimira Erića potvrdila da nije izveden nijedan materijalni dokaz protiv njenog branjenika.

Predrag Mirotić izjavio je da nije kriv i da je postupak bio pod političkim pritiskom tadašnjeg premijera Dritana Abazovića i ministra Filipa Adžića. „Vjerujem u crnogorsko sudstvo i ovaj časni sud. Nastavio sam da živim sa četvoro djece i osnovao firme u Londonu i Americi”, rekao je Mirotić.

Advokat Katarine Baćović naveo je da optužba nije dokazala njenu ulogu u kopanju tunela niti u falsifikovanju isprava. Branilac Nikole Milačića istakao je da optužni akt protiv njega počiva isključivo na izjavama Baćović, bez drugih dokaza. Branilac Marijana Vuljaja naveo je da nema dokaza koji bi potvrdili njegovu krivicu.

Odbrana je osporila i ponašanje tadašnjeg premijera Abazovića. Advokat Nikola Ivanović naglasio je da je „žalosno što je premijer dolazio na lice mjesta i ostavljao tragove dok je trajao uviđaj” i podsjetio da su časni pojedinci policije radili pod pritiskom politike.

Prema optužnici, Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić i Nikola Milačić terete se za krivično djelo kriminalno udruživanje u sticaju sa teškom krađom u saizvršilaštvu. Katarina Baćović se tereti za kriminalno udruživanje u sticaju sa teškom krađom i falsifikovanjem isprave, dok je Marijan Vuljaj optužen za pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Sud će presudu u ovom predmetu izreći 3. oktobra u 9.30 časova.