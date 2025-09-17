U depo Višeg suda u Podgorici provaljeno je 8. septembra 2023. godine, a lopovi su materijalne dokaze pohranjene u toj prostoriji krali do 11. septembra, utvrđeno je istragom podgoričkog tužilaštva i policije.

Izvor: Vlada Crne Gore

U podgoričkom Osnovnom sudu danas je završen glavni pretres u predmetu poznatom kao “Tunel”, a nakon iznošenja završnih riječi 25. septembra biće izrečena presuda.

Istražitelji su otkrili da je podzemni tunel, kroz koji su lopovi ušli u sudski depo, kopan od kraja jula, pišu Vijesti.

Sudija Borko Lončar je na današnjem ročištu kazao da iz nalaza vještaka finansijsko-ekonomske struke Nemanje Dragovića proizilazi da ukupna vrijednost otuđenih predmeta iz depoa iznosi 11.792,50 eura - odnosno ukradenog oružja i mobilnih telefona.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je ranije optužnicu protiv okrivljenih Veljka M. Markovića iz Loznice, Milana T. Markovića iz Loznice, Dejana D. Jovanovića iz Beograda, Vladimira M. Erića iz Loznice, Predraga M. Mirotića iz Zete, Katarine D. Baćović iz Podgorice, Nikole D. Milačića iz Podgorice i Marijana P. Vuljaja.

Svim okrivljenima, osim Baćović i Vuljaju, na teret se stavlja izvršenje krivičnog djela kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim djelom teška krađa u saizvršilaštvu.

Baćović se na teret stavlja krivično djelo kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim djelima teška krađa u saizvršilaštvu i falsifikovanje isprave, a Vuljaju krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni, početkom jula 2023. godine u Podgorici, postali pripadnici grupe, zajedno sa više nepoznatih lica, koju je organizovalo za sada nepoznato lice, a koja je imala za cilj vršenje krivičnog djela "teška krađa", za koje se može izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna.

Sud je danas odbio predlog advokata Stefana Jovanovića da se u nastavku postupka odredi vještačenje telefona okrivljenog Erića, na okolnosti provjere odbrane, prenose Vijesti.

“…Budući da bi takvo vještačenje vodilo odugovlačenju postupka, a ne bi doprinijelo utvrđivanju dodatnih činjenica”, ocijenio je Lončar.

Sud je odbio i predlog advokata Vladimira Jankovića da se u nastavku postupka obavi vještačenje telefona vlasnice poslovnog prostora iz kojeg je kopan tunel Nataše Ćuković, na okolnosti provjere njenog iskaza da li je 24. jula 2023. fotografisala ličnu kartu na ime Andrijane Marić koju je koristila okrivljena Baćović kako bi iznajmila poslovni prostor iz kojeg je kopan tunel.

Na današnjem ročištu je saopšteno i da su iz Ministarstva unutrašnjih poslova sudu dostavili podatak da lična karta na ime Andrijana Marić nije izdata od strane filijale Kotor, da ta osoba ne postoji i da je nema u registru.