Krivične prijave se odnose na rukovodioce privatne ustanove, ali i na bivšu direktorku državnog resursnog centra gdje su pribavili protivpravnu imovinsku korist, dovodeći roditelje u zabludu i naplaćujući školarine suprotne Odluci osnivača o upisu u školsku 2024/25.

Izvor: MINA

Osnovno državno tužilaštvo istražuje da li su bivši direktor privatnog Obrazovnog centra “The British Academy” Nemanja Kalezić i zaposleni u toj ustanovi, britanski državljanin A. M. pribavili protivpravnu imovinsku korist, dovodeći roditelje u zabludu i naplaćujući školarine suprotne Odluci osnivača o upisu u školsku 2024/25. godinu, kako prenose Vijesti.

Institucija, na čijem je čelu Duško Milanović, istražuje i da li je supruga bivšeg direktora Maja Kalezić zloupotrijebila službeni položaj u vrijeme dok je rukovodila državnom ustanovom Resursni centar “1. jun”, obezbjeđujući toj privatnoj školi predugovor o zakupu fiskulturne sale, na osnovu čega je, pored ostalog, “The British Academy” prošle godine od Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija dobila licencu za rad.

Kalezić je, tvrde podnosioci krivične prijave, krajem avgusta kratko bila zavedena i kao direktor te privatne ustanove u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS), ne prekidajući radni odnos u podgoričkoj državnoj osnovnoj školi u kojoj je zaposlena, kako prenose Vijesti.

“U vezi Vašeg upita, obavještavamo Vas da su u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici formirani predmeti po obje prijave, te da se isti nalaze u postupku izviđaja. U navedenim predmetima se preduzimaju sve zakonom predviđene mjere i radnje”, odgovoreno je “Vijestima” iz podgoričkog ODT.

Iz “The British Academy” odgovorili su redakciji da “odlučno odbacuju navode o protivpravnom pribavljanju koristi”.

“Školarine za školsku 2024/2025. godinu naplaćivane su u potpunosti u skladu sa Odlukom osnivača, a sve cijene su bile transparentno predstavljene roditeljima prilikom upisa i javno dostupne”, navodi se, pored ostalog, u odgovorima.

Prosvjetna inspekcija nakratko je, početkom septembra, zabranila rad privatnoj ustanovi “The British Academy” jer je, pored ostalog, utvrđeno da su na kraju prošle školske godine izdali više od 170 svjedočanstava đacima, iako su imali licencu za upis 30 učenika, na tri nivoa obrazovanja - predškolskom, osnovnom i srednjem.

Privatna ustanova je na tu odluku uložila žalbu Ministarstvu prosvjete. Istovremeno, od Prosvjetne inspekcije tražili su odlaganje izvršenja rješenja o zabrani rada do donošenja odluke po žalbi, što su inspektori, radi zaštite interesa đaka koja pohađaju ustanovu, i prihvatili, kako prenose Vijesti.

U prijavama tužilaštvu navodi se da je više roditelja zaključilo ugovor o pružanju privatnih obrazovnih usluga sa “The British academy”, koji je u ime te ustanove potpisao britanski državljanin A. M.

“Zaključenju ugovora prethodio je obilazak škole i njeno predstavljanje od strane A. M, koji se legitimisao kao direktor. Pored ostalog, upoznao je oštećene sa cjenovnikom, koli je do prije nekoliko mjeseci bio dostupan na sajtu škole, a još se može naći na Instagram profilu ustanove. Po tom cjenovniku oštećeni su uredno izmirivali školarine, dok nisu saznali da su prevareni”, naglašeno je, pored ostalog, u prijavi u koju “Vijesti” imaju uvid.

Podnosioci su državnim tužiocima dostavili i obimnu dokumentaciju kao dokaze.

Upitani u kojem je svojstvu A. M. potpisivao ugovore sa roditeljima, ako nije bio direktor škole, iz “The British Academy” odgovaraju da “gospodin A. M. obavlja dužnost akademskog direktora škole, odgovoran za sprovođenje Cambridge programa i unapređenje kvaliteta nastave”.

“Na osnovu ovlašćenja škole, potpisivao je ugovore sa roditeljima u svojstvu akademskog direktora - upravo u toj ulozi ga roditelji i poznaju. Kao visoko kvalifikovan stručnjak sa bogatim iskustvom, on dodatno potvrđuje međunarodni karakter i snagu naše institucije”, tvrde iz te privatne ustanove.

U prijavi protiv nekadašnje direktorke Resursnog centra “1. jun” Kalezić, podnosioci navode da je zloupotrijebila položaj i prekoračila ovlašćenja, kako bi privatnoj međunarodnoj školi pribavila korist.

To je, stoji u prijavi, učinila potpisujući predugovor o zakupu fiskulturne sale kako bi “The British Academy” dobila dozvolu za rad Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

“Dana 18.6.2024. kao direktor JU Resursni centar za obrazovanje i vaspitanje ‘1. jun’ Podgorica zaključila je sa ‘Global education’ predugovor o zakupu školske sale, sa ciljem dobijanja licence privatne obrazovne ustanove ‘The British Academy’, iako je bila svjesna i znala da neće i ne može zaključiti ugovor o zakupu, niti će navedena privatna ustanova koristiti tu salu. Time je zloupotrijebila svoj položaj i prekoračila granice svog ovlašćenja, sve sa ciljem da privatnoj ustanovi učini korist dobijanja licence (a što predstavlja nužan, zakonski uslov za izdavanje predmetne licence), da svom suprugu Nemanji Keleziću učini korist zaposlenja kao direktora privatne ustanove, iako je znala da će privatna ustanova teže povrijediti pravo djece na obrazovanje, čime je dovela Ministatrsvo prosvjete u zabludu, a sve u cilju izdavanja licence...”, stoji u krivičnoj prijavi, uz koju su ponuđeni predugovor o zakupu, ali rješenje Ministarstva o izdavanju licence, dopis centra “1. jun” od sredine maja...

Prijava protiv Kalezić je početkom septembra dopunjena, a tužilaštvu je kao dodatni dokaz ponuđena informacija da je krajem avgusta imenovana za direktorku “The British Academy” i pored činjenice da je nije okončala radni angažman u podgoričkoj državnoj osnovnoj školi.

Tužilaštvu su dostavljeni i izvodi iz Centralnog registra privrednih subjekata (crps.me), na kojima se vidi da je Kalezić notirana kao direktor privatne ustanove.

Kalezić je “Vijestima” kazala da “nema informaciju o krivičnoj prijavi i ne mogu komentarisati eventualni sadržaj”.

“U vezi sa angažovanjem u ‘The British Academy’, bila sam u pregovorima o radnom angažovanju za mjesto direktora. Od tih pregovora sam odustala iz ličnih razloga, pa nije postojala ni potreba ni obaveza da o tome bilo koga zvanično obavještavam”, tvrdi Kalezić.

Međutim, iz “The British Academy” kažu drugačije - da je sa Kalezić “bio potpisan predugovor koji je nakon svega nekoliko dana raskinut iz ličnih razloga, bez njenog formalnog imenovanja na poziciju direktora”.

“Vršiocem dužnosti direktora ubrzo je imenovana gospođa Vanja Rakočević, iz redova zaposlenih škole, čime je obezbijeđen nesmetan kontinuitet u radu. ‘The British Academy’ nastavlja da sa punom posvećenošću i optimizmom radi u najboljem interesu svojih učenika i roditelja. Oslanjamo se na međunarodne standarde i povjerenje zajednice, uvjereni da će i predstojeći period potvrditi stabilnost i kvalitet našeg obrazovnog rada”, navodi se u odgovoru, potpisanom sa TBA Team.

Inspekcijski nadzor te podgoričke privatne škole započet je još polovinom juna, nakon što je Prosvjetna inspekcija zahtjevima za kontrolu, u kojima je izražena sumnja da “The British academy” ne ispunjava kriterijume na osnovu kojih im je lani izdata dozvola za rad, kako prenose Vijesti.

Inspektori su u nalazu iz avgusta konstatovali da su podnosioci inicijative tačno ukazali na većinu nepravilnosti.

Kroz uvid u školske evidencije, utvrđeno je da je izdato više od 170 svjedočanstava na kraju prošle školske godine, a da je u matičnim knjigama evidentirano tek oko 80 đaka.

Tokom nadzora je utvrđeno i da osam od 11 nastavnika nema licence za rad u obrazovnoj ustanovi i da se navodno radi uglavnom o stranim državljanima.

Konstatovano je da zakonske uslove ne ispunjava ni Kalezić, koji nema najmanje pet godina iskustva u nastavi, što je jedan od osnovnih kriterijuma za rukovođenje školom.

Iz Obrazovnog centra “The British academy” ranije su odbacili navode iz zahtjeva za inspekcijsku kontrolu i tvrdili da imaju svu dokumentaciju, ali i dobar odnos sa roditeljima.

Naglasili su da su podnijeli zahtjev za dopunu licence. Kazali su i da tek pojedini roditelji nijesu zadovoljni, kao i da su im “poznati motivi takvog odnosa prema ustanovi”, zbog čega su tražili pomoć od nadležnih prosvjetnih institucija, ali i angažovali advokatski tim.