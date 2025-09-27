U cilju otkrivanja, suzbijanja i sprečavanja krivičnih djela i prekršaja, zaštite života, pravnog poretka i bezbjednosti građana, službenici Uprave policije će i u narednom periodu nastaviti sa koordinisanim pojačanim aktivnostima na nivou cijele države.

Izvor: Mondo - Marija Vukčević

Pripadnici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“ u Danilovgradu i Podgorici sproveli su pojačane planske aktivnosti usmjerene na članove organizovanih kriminalnih grupa, operativno-interesantna i sa njima povezana lica u okviru kojih su od jednog lica oduzeta četiri putnička motorna vozila i kvad.

Policijski službenici su, shodno pribavljenim naredbama suda, izvršili pretrese stanova i pomoćnih objekata koje na dvije lokacije koristi V.J. (39). Pretresom kuće u mjestu Kosić, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad su privremeno, radi daljih provjera, oduzeli vozila Porsche Taycan beranskih registarskih oznaka, Audi A3 podgoričkih registarskih oznaka, Fiat Doblo tivatskih registarskih oznaka, Jeep Wrangler američkih registarskih oznaka i kvad CTF podgoričkih registarskih oznaka.

