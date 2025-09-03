Kako su naveli, sva četiri komada vatrenog oružja R.M. je držao u ilegalnom posjedu.

Izvor: Uprava policije

Nikšićka policija, po prethodno pribavljenoj naredbi sudije za istragu Osnovnog suda u Nikšiću, pretresla je stanove i druge prostorije na četiri lokacije koje koriste dvije osobe, kojom prilikom su pronađena i privremeno oduzete dvije puške i dva pištolja, kao i dva okvira od automatske puške i municija, saopšteno je iz Uprave policije.

“Pretresom stana i drugih prostorija na dvije lokacije na području Nikšića, koje koristi R.M (69) iz Nikšića, pronađeni su: puška NN marke i kalibra, 17 komada pištoljskih metaka cal. 7.62 mm i tri lovačka patrona, pištolj marke Zastava model M57, cal. 7.62 mm, pištolj marke Zastava model N57, cal. 7.62 mm i puška marke TOZ model TOZ 34, cal. 12 Gax23/4”, precizirali su iz policije.

Kako su naveli, sva četiri komada vatrenog oružja R.M. je držao u ilegalnom posjedu, budući da za pušku NN marke i kalibra ne posjeduje dokumentaciju, dok je za dva pištolja i pušku marke TOZ istekla važnost izdatih oružnih listova, te je stoga svo navedeno oružje oduzeto.

“Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su takođe izvršili pretres stana i drugih prostorija na dvije lokacije koje koristi B.M (66) na području Nikšića, tokom kojeg su pronađeni i oduzeti 35 komada puščane municije NN kalibra i dva prazna okvira od automatske puške. O ishodima izvršenih pretresa obaviješten je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji će izvršiti pravnu kvalifikaciju događaja”, saopšteno je iz UP.

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad”, dodaju iz UP, u kontinuitetu sprovode pojačane planske aktivnosti prema operativno interesantnim licima i članovima OKG, usmjerene na pronalazak vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija u ilegalnom posjedu, sa ciljem otkrivanja izvršilaca krivičnih djela, kao i sprečavanja izvršenja krivičnih djela i prekršaja.

Kako ističu, službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad” su tokom avgusta izvršili kontrolu 75 operativno interesantnih lica, članova OKG i njima bliskih lica, kao i kontrole objekata gdje se se ove osobe okupljaju ili borave, a sa kojim aktivnostima će se nastaviti i u narednom periodu.