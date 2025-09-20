Kako je saopšteno iz Uprave policije, maloljetnik, državljanin Sjedinjenih Američkih Država, pokušao je da uđe u Crnu Goru vozeći vozilo marke Land Rover, u pratnji strica N.G. (43) iz Tuzi.

Izvor: Uprava policije

Policija je na graničnom prelazu Božaj spriječila pokušaj ulaska u Crnu Goru šesnaestogodišnjaka koji je upravljao vozilom koristeći falsifikovanu vozačku dozvolu.

“Tokom kontrole, službenici Stanice granične policije Podgorica posumnjali su u autentičnost međunarodne vozačke dozvole koju je maloljetnik dao na uvid. Pregledom dokumenta uočena su odstupanja i nepravilnosti koje su ukazivale da je riječ o falsifikatu”, kazali su iz Uprave policije.

Daljom istragom utvrđeno je da je maloljetnik navodnu dozvolu kupio putem internet sajta za oko 70 dolara.

“O događaju je obaviješten tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, koji je naložio da se protiv šesnaestogodišnjaka podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave. Ista prijava obuhvata i njegovog strica N.G, zbog sumnje da je pomagao u izvršenju djela”, zaključili su iz Uprave policije.