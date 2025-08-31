Ulcinjska granična policija juče je na graničnom prelazu Sukobin otkrila falsifikovane registarske oznake i saobraćajnu dozvolu za automobil „Range Rover“, zbog čega je protiv A.P. (46) podnijeta krivična prijava, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Izvor: Uprava policije

Kako se navodi, policija je sprovela granične provjere A.P. iz Berana, državljanina Crne Gore i Holandije, koji je imao holandsku putnu ispravu i koji je vozio „Range Rover“, crne boje, holandskih registarskih oznaka.

“Prilikom vršenja graničnih provjera prvo je uočeno da prednja i zadnja registarska oznaka nijesu originalne, već da su odštampane na samoljepljivoj podlozi i tako postavljene na vozilo, a zatim se posumnjalo i u vjerodostojnost saobraćajne dozvole. Dalje provjere koju su uz podršku kolega iz Forontex-a u tom pravcu sprovedene su potvrdile sumnje jer je utvrđeno da je vozilo bilo registrovano u Holandiji ali da je odjavljeno 2019. godine”, kazali su iz policije.

O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji je naložio da se od A.P. oduzmu registarske oznake i saobraćajna dozvola.

Izjasnio se da se u ovom događaju stiču bitni elementi bića krivičnog djela falsifikovanje isprave, nakon čega je tužiocu podnijeta krivična prijava protiv A.P.