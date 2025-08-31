Ulcinjska granična policija juče je na graničnom prelazu Sukobin otkrila falsifikovane registarske oznake i saobraćajnu dozvolu za automobil „Range Rover“, zbog čega je protiv A.P. (46) podnijeta krivična prijava, saopšteno je iz Uprave policije (UP).
Kako se navodi, policija je sprovela granične provjere A.P. iz Berana, državljanina Crne Gore i Holandije, koji je imao holandsku putnu ispravu i koji je vozio „Range Rover“, crne boje, holandskih registarskih oznaka.
“Prilikom vršenja graničnih provjera prvo je uočeno da prednja i zadnja registarska oznaka nijesu originalne, već da su odštampane na samoljepljivoj podlozi i tako postavljene na vozilo, a zatim se posumnjalo i u vjerodostojnost saobraćajne dozvole. Dalje provjere koju su uz podršku kolega iz Forontex-a u tom pravcu sprovedene su potvrdile sumnje jer je utvrđeno da je vozilo bilo registrovano u Holandiji ali da je odjavljeno 2019. godine”, kazali su iz policije.
O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji je naložio da se od A.P. oduzmu registarske oznake i saobraćajna dozvola.
Izjasnio se da se u ovom događaju stiču bitni elementi bića krivičnog djela falsifikovanje isprave, nakon čega je tužiocu podnijeta krivična prijava protiv A.P.