Sumnjiči se da je ispred dvorišta škole, zajedno sa još tri maloljetna lica, fizički napao oštećeno lice nanoseći mu teške tjelesne povrede.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

U nastavku aktivnosti službenika Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, na potpunom rasvjetljavanju događaja od 8.9.2025. godine, kada je u blizini JU SMŠ u Golubovcima od strane više lica, fizički napadnut maloljetnik star 15 godina koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede, identifikovano je i lišeno slobode još jedno maloljetno lice - četvrti osumnjičeni za fizički napad.

Pripadnici Jedinice kriminalističke policije za suzbijanje maloljetničke delinkvencije su, u saradnji sa upravom škole, identifikovali i četvrto osumnjičeno lice – maloljetnika starog 16 godina koji se sumnjiči da je pomenutog dana ispred dvorišta škole, zajedno sa još tri maloljetna lica, fizički napao oštećeno lice nanoseći mu teške tjelesne povrede.

Pomenuti maloljetnik je po nalogu državne tužiteljke u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda u saizvršilaštvu.

Prethodno su u policijsko – tužilačkim mjerama i radnjama identifikovana i lišena slobode tri maloljetnika starosti 14 i 15 godina – učenici ove srednje škole, koja se sumnjiče za izvršenje navedenog krivičnog djela počinjenog na štetu pomenutog lica.