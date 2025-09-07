Podgorička policija poodnjela je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv maloljetnika (17) zbog sumnje da j izvršio izvršio krivično djelo teška krađa kao i krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Izvor: Uprava policije

“Naime, policija je juče u blizini jednog ugostiteljskog objekta u Podgorici zaustavila i kontrolisala motocikl marke “Kymco”, budvanskih registarskih oznaka, za koji je postojala sumnja da je ukraden a kojim je upravaljao maloljetnik. Tom prilikom kod njega je pronađeno manje pvc pakovanje sa sadržajem opojne droge marihuana”, saopštila je Uprava polcije (UP).

Iz polcije su kazali da je u trenutku kontrole sa maloljetnikom bio i S.V. te su obojica dovedena u prostorije OB Podgorica.

“Tada je kod maloljetnika pronađeno još 19 manjih pakovanja sa sadržajem iste biljne materije. Ukupna težina oduzete marihuane je 37,5 grama”; naveli su iz policije.

Kako dodaju, u prisustvu roditelja od maloljetnika je prikupljeno obavještenje na zapisnik, a sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem nalogu je protiv maloljetnika podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

“Dalje preduzetim aktivnostima službenici podgoričke policije su i utvrdili da je predmetni motocikl ukraden, te je protiv istog maloljetnika Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta i krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa”, zaključuju iz policije.