Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

L.E. osuđen je na godinu i šest mjeseci zatvora zbog nesreće na gradilištu, saopšteno je iz Osnovnog suda u Ulcinju. Iz policije je ranije saopšteno da je riječ o državljaninu Albanije. E.K. (20) preminuo je od povreda zadobijenih na gradilištu u Ulcinju, piše CdM.

Stranke imaju pravo na žalbu.

“Optužnicom je stavljeno na teret da je optuženi u maju 2025, u Ulcinju, na gradilištu u Ulcinjskom Polju, aktivirao komande za upravljanje stabilizatorom specijalnog vozila, usled čega je došlo do pokretanja zadnjeg desnog kraka stabilizatora i privlačenja istog prema vozilu, a zatim do uklještenja oštećenog K.E, usled kojih povreda je nastupila smrt oštećenog, pri čemu je okrivljeni u odnosu na osnovno krivično djelo i težu posljedicu – smrt oštećenog postupao sa svjesnim nehatom”, navodi se u saopštenju.

Odlučujući o kazni za optuženog, sud je cijenio sve okolnosti iz čl.42 Krivičnog zakonika Crne Gore (olakšavajuće i otežavajuće okolnosti), pa je, kako se navodi, na strani optuženog od olakšavajućih okolnosti cijenio njegovu neosuđivanost, kao i stav predstavnika porodice oštećenog koji se nije pridružio krivičnom gonjenju, dok otežavajućih okolnosti nije bilo.

“Sud je cijeneći navedene okolnosti, kao i stepen krivice osudio optuženog na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest mjeseci, smatrajući da će se tako odmjerenom kaznom u cjelosti postići, u okviru opšte svrhe krivičnih sankcija iz čl.4 Krivičnog zakonika Crne Gore, i svrha kažnjavanja čiji je cilj sprečavanje počinioca da čini krivična djela i uticanje na njega da ubuduće ne čini krivična djela, uticanje na druge da ne čine krivična djela, izražavanje društvene osude za krivično djelo i obaveze poštovanja zakona, kao i jačanje morala i uticaj na razvijanje društvene odgovornosti iz čl.32 Krivičnog zakonika Crne Gore”, dodaju iz Osnovnog suda u Ulcinju, prenosi CdM.