Izvor: Kabinet predsjednika Crne Gore

Međunarodni okrugli sto, odnosno ekspertska diskusija o investicijama iz Ujedinjenih arapskih emirata (UAE) i njihovom implikacijama na zbivanja na Zapadnom Balkanu, biće održana u Ulcinju u ponedjeljak 15. septembra.

Ekspertsku diskusiju zajednički organizuju Karnegi Evrope i Fondacija Hejnrih Bel, uz učešće predstavnika lokalnog civilnog društva i regionalnih stručnjaka.

“Tema događaja biće uticaj investicija UAE na zapadni Balkan, sa fokusom na demokratske, ekološke i društvene aspekte velikih urbanih i obalnih razvojnih projekata”, navodi se u dopisu organizatora dostavljenom “Vijestima”.

Ističe se da će diskusija okupiti crnogorske nevladine organizacije koje se bave pitanjima dobrog upravljanja, zaštite životne sredine i participativnog planiranja prostora, zajedno sa stručnjacima iz Albanije i Srbije koji se u svojim zemljama bave sličnim modelima investicija.

Navodi se da je cilj razmjena iskustava i razmatranje načina na koje takvi projekti utiču na transparentnost, odgovornost i lokalno učešće u procesu odlučivanja.

“Rezultati diskusije doprinijeće pripremi predstojeće političke publikacije čija je glavna autorka Ulcinjanka Iliriana Gjoni, koja je politička analitičarka u tink tanku Carnegie Endowment for International Peace, jednom od najpoznatijih i najuticajnijih analitičkih centara u svijetu. Publikacija će biti predstavljena krajem godine u Briselu i Berlinu”, ističe se u dopisu.

Za Karnege Evrope i Fondaciju Hejnrih Bel, dodaje se, ova inicijativa predstavlja zajednički regionalni pristup razvoju inkluzivnih i demokratskih praksi u zemljama zapadnog Balkana.

Ekspertska diskusija biće organizovana uz podršku Centra za građansko obrazovanje (CGO), Centra za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) i Udruženja “Dr Martin Schneider-Jacoby” (MSJA).