Izjašnjavajući se na navode optužnice od sedam tačaka, Lazović je izjavio da će se izjasniti o svim tačkama. Naveo je da imao u planu da ne govori dugo, ali kako se sve audio snima, i da će ostati trag, te da želi da iznese odbranu.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Nekadašnji pomoćnik direktora Uprave policije Zoran Lazović kazao je da nije tačno da je tražio ukidanje zabrane ulaska u Crnu Goru za Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Nakon što je specijalni tužilac Miloš Šoškić, pročitao dvije optužnice, protiv Lazovića i bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, te specijalnog tužioca Saše Čađenovića, zbog stvaranja kriminalne organizacije, zloupotrebe službenog položaja i pranja novca, danas je u Višem sudu u Podgorici počelo suđenje, pred specijalnim vijećem kojim predsjedava sudija Veljko Radovanović, pišu Vijesti.

"Razumio sam šta mi se stavlja na teret. Ne priznajem ni jedno krivično djelo. Definitivno me tužilac osudio. Odgovara ću na pitanja suda i odbrane. Nije tačno da sam ja tražio ukidanje zabrane ulaska u Crnu Goru za Veljka Belivuka i Marka Miljkovića”, rekao je Lazović.

On se izjasnio u vezi optužbe za zloupotrebu službenog položaja.

"Nije tačno da sam ja od Enisa Bakovića tražio ukidanje zabrane ulaska u Crnu Goru za pripadnike OKG iz Srbije Veljka Velivuka i Marka Miljkovića. Nisam davao ni usmeni, ni pismeni nalog povodom toga. Imajući u vidu i položaj koji sam tada pokrivao, to i nije bilo u mojoj nadležnosti", rekao je Lazović.

Dodao je da je služba dobila informaciju da su u Crnoj Gori nestali Damir Hodžić i Adis Spahić. Prema navodima optužnica SDT-a, Hodžić i Spahić ubijeni su 14. oktobra 2020. godine u naselju Stanjevića Rupa u Spužu, u kući Ratka Živkovića.

"Nestalo je u tom periodu i lice L. Vukićević iz Srbije. Kada smo došli do sumnje da su Hodžić i Spahić možda ubijeni, kontaktirali smo kolege iz Srbije, kako bi provjerili da li su nestanci ovih lica povezani. Ova lica su označena kao pripadnici klanova", rekao je Lazović, prenose Vijesti.

Dodao je da su tada došli do podatka da su Hodžić i Spahić poslednji put locirani na teritoriji Danilovgrada i da su u tom periodu, na tom područuju, prema podacima službe zapažena i dva kriptovana telefona uvezena iz Srbije.

Istakao je da su organizovali i sastanke sa kolegama iz Srbije i da su razmjenjivali informacije povodom ovog slučaja. Naveo je da zatim dolaze do podatka da je jedan korisnik kriptovanog telefona, koji je lociran bio na teritoriji Danilovgrada, lociran zatim na teritoriji Srbije.

"Kolege iz Srbije su nam rekle da je zatim jedan kriptovani telefon ugašen u blizini stadiona 'Partizana', u Beogradu, i da nisu identifikovali korisnika. A onda smo dobili podatak da u Crnu Goru dolaze lica iz Srbije Veljko Belivuk i Marko Miljković. Ja sam tu informaciju dobio od kolege Milorada Žižića, kojem je to saopštio Milovan Pavićević tadašnji načelnik CB Podgorica. A njemu je to saopštio načelnik policije Beograd", kazao je Lazović.

Katnić se takođe izjasnio da ne priznaje krivicu ni za jedno krivično djelo.

"Razumio sam šta mi se stavlja na teret. Odgovaraću na pitanja predsjednika vijeća i odbrane. Neću odgovarati na pitanja specijalnog tužioca Miloša Šoškića i navešću razloge. On je bio dužan da istinito i potpuno utvrdi činjenice, ali on to nije uradio. Falsifikovao je dokaze. Suprotno je radio i skrivao je dokaze. To je i danas uradio prilikom čitanja optužnice. Naveo je da podnijeta optužnica KS 117/23 protiv mene i Lazovića, kao da je Saša Čađenović izvršio krivična djela sa nama, već je protiv Saše Čađenovića podnio optužnicu KS 350/22“, rekao je Katnić, pišu Vijesti.

I okrivljeni Čađenović je rekao da nije kriv ni za jedno krivično djelo, te da će iznijeti odbranu pred sudom.

Katnićev branilac, advokat Nikola Martinović se potom obratio sudskom vijeću.

"Mene interesuje status Saše Čađenovića. Hoće li, kada budem postavljao pitanja u vezi optužnice za Lazovića i Katnića, odgovarati kao svjedok ili kao optuženi. Da to prvo razjasnimo", rekao je on.

Nadovezujući se na njegove riječi, advokat Zoran Piperović, branilac Lazovića, istakao je da je krucijalno da se odredi status Saše Čađenovića.

"Saša Čađenović postaje član kriminalne organizacije onog dana kada prestaje funkcija Zoranu Lazoviću i Milovoju Katniću. Od tog trenutka, Saša Čađenović u OGK, ostaje sam, nema nikoga osim njega. Od starta nemate organizovanu kriminalnu grupu. Zakonik o krivičnom postupku vam daje procesnu mogućnost da to raspravite", rekao je Piperović obraćajući se sudskom vijeću.

Predsjednik vijeća sudija Veljko Radovanović je dao pauzu.

Rješenjem vanraspravnog vijeća Višeg suda u Podgorici potvrđena je optužnica SDT-a kojom se Lazoviću stavlja na teret da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a st.1 u vezi st.6 Krivičnog zakonika Crne Gore, zloupotreba službenog položaja iz člana 416 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, zloupotreba službenog položaja iz člana 416 st. 1 u vezi člana 23 st.2 krivičnog zakonika Crne Gore, produženo krivično djelo pranje novca iz člana 268 st. 1 u vezi člana 49 Krivičnog zakonika Crne Gore i produženo krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 st.2 u vezi st. 1 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljenom M.K krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a st.2 u vezi st.1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore, dva krivična djela zloupotreba službenog položaja iz člana 416 st.1 u vezi člana 23 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore. Po nalaženju vijeća, dokazi predloženi u optužnici opravdavaju postojanje osnovane sumnje da su okrivljeni Lazović i Katnić izvršili krivična djela koja im se optužnicom stavljaju na teret.

Specijalno državno tužilaštvo u oktobru prošle godine je Višem sudu u Podgorici predalo optužnicu protiv Lazovića i Katnića jer ih tereti za stvaranje kriminalne organizacije, zloupotrebu službenog položaja, produženo krivično djelo pranje novca i produženo krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Lazović se tereti da je tokom 2020. godine organizovao kriminalnu organizaciju, čiji su pripadnici postali Katnić i Čađenović i druge nepoznate osobe, te da su sarađivali sa kriminalnom organizacijom koju je organizovao odbjedli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer.

Nekadašnji GST okrivljen je da je u januaru 2022. godine sa optuženim tužiocem Čađenovićem, koji je bio obrađivač predmeta, zloupotrijebio službeni položaj odnosno da je pribavio korist optuženom Petru Lazoviću, policajcu Ljubu Miloviću, Radoju Zviceru i Dušku Roganoviću i još sedmorici pripadnika te kriminalne organizacije, prenose Vijesti.