Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

U višemjesečnoj akciji službenika Sektora za borbu protiv kriminala i podgoričkog Osnovnog državnog tužilaštva, uhapšena je predsjednica Sindikalne organizacije Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore Maja Radišević (38), a protiv njenog zamjenika Mladena Rešetara (45) podnijeta je krivična prijava, zbog sumnje da su počinili krivična djela zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju u produženom trajanju i krivično djelo falsifikovanje službene isprave.

To su saopštili iz Uprave policije, navodeći da Radišević i Rešetara sumnjiče da su zloupotrijebili položaj u privrednom poslovanju.

"Na način što su postupajući u svoje ime i za svoj račun, kontinuirano u periodu 2016. - 2025. godine, u namjeri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja bez odluka i pravno valjanog osnova, podizali novac u gotovini sa računa Sindikalne organizacije, falsifikujući službene isprave, naloge o bezgotovinskom prenosu novca, ugovore i druga dokumenta, vršili bespravne prenose novčanih sredstava Sindikata na svoje račune kod više poslovnih banaka, te novčanim sredstvima Sindikata između ostalog kupovali za sebe raznu garderobu, obuću, satove i tome slično, čime su protivpravno prisvojili novčana sredstva, koja su im povjerena, u ukupnom iznosu od 138.908 eura, a što ujedno predstavlja materijalnu štetu koju su pričinili Sindikalnoj organizaciji Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore."

Navode da njih dvojice sumnjiče da su počinili i krivična djela na radu - zloupotreba službenog položaja: "Jer su kao zaposleni u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, i to M.R. (38) u svojstvu šefice Ekonomsko-finansijske službe, a drugoosumnjičeni M.R. (45) u svojstvu službenog lica, postupajući u svoje ime i za svoj račun kontinuirano u periodu 2016-2025. godine, u namjeri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja bez odluka i pravno valjanog osnova, falsifikujući službene isprave, naloge o bezgotovinskom prenosu novca, ugovore, platne liste, i druga dokumenta, na štetu Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, protivpravno prisvojili novčana sredstva u ukupnom iznosu od 33.655 eura. Ukupna protivpravna imovinska korist koju su osumnjičeni stekli pričinivši materijalnu štetu Sindikalnoj organizaciji ZZHMP i Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore iznosi preko 172.000 eura", objašnjavaju iz policije.

Iz te bezbjednosne institucije ističu da su, prilikom realizacije policijsko-tužilačkih aktivnosti, sprovedeni prestresi u cilju pronalaska predmeta i tragova koji su povezani sa izvršenjem tih krivičnih djela.

"Oduzeta su tri putnička motorna vozila, marke VW Golf 7, VW Golf 8 i VW Passat, jedno teretno motorno vozilo - kombi VW i preko 80 vjenčanica. M.R. (38) će uz krivičnu prijavu biti privedena postupajućem tužiocu u zakonskom roku na dalju nadležnost", piše u saopštenju.

Iz Uprave policije poručuju da nastavljaju nesmanjenim intenzitetom aktivnosti na otkrivanju i suzbijanju koruptivnih krivičnih djela u državnim organima, organizacijama i privrednim subjektima i preduzećima i neselektivno procesuiranje lica koja svojim činjenjem ili nečinjenjem nanose štetu budžetu i građanima Crne Gore.