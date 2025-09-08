Kazali su da je akcija realizovana u okviru višemjesečnih planskih koordinisanih aktivnosti usmjerenih na razbijanje mreža djelovanja tzv. uličnih dilera narkoticima

Izvor: Uprava policije

Barska policija danas je realizovala akciju kodnog naziva "Lanterna" i tom prilikom je uhapšeno 11 osoba, dok se za dvanaestom osobom traga, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

Iz te institucije su kazali da je akcija realizovana u okviru višemjesečnih planskih koordinisanih aktivnosti usmjerenih na razbijanje mreža djelovanja tzv. uličnih dilera narkoticima

Uhapšeni su Marko Krivokapić (47), Petar Jovanović (41), Rusmir Nurković (35), Arijan Bajramović (26), Kenan Demir (28), Darko Milić (32), Nemanja Mrdak (48), Valter Žabelji (44), Enesa Osmačević (32), Radomir Tovanić (44), Miloš Vučković (31), dok se traga za Robertom Franovićem (31) i protiv njega je podnijeta krivična prijava.

"Zbog sumnje da su izvršili krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga slobode su lišeni M.K. (47), P.J. (41), R.N. (35), A.B. (26), K.D. (28), D.M. (32), N.M. (48), V.Ž. (44), E.O. (32), R.T. (44) i M.V. (31), dok je krivična prijava zbog sumnje da je izvršio isto krivično djelo podnijeta i protiv R.F. (51) za kojim policija intenzivno traga. Tokom jutrošnje akcije izvršeni su pretresi na 12 lokacija u Baru, pronađena je opojna droga kokain, heroin i marihuana, te se sumnja da su se gore navedena lica bavila uličnom prodajom opojnih droga u kontinuitetu", piše u saopštenju UP.

Iz UP su rekli da je u okviru ovih višemjesečnih aktivnosti usmjerenih na suzbijanje ulične prodaje narkotika, barska policija prethodno podnijela i više prekršajnih prijava shodno Zakonu o sprečavanju zloupotrebe droga.

"Tako su u 18 pojedinačnih slučajeva izvršene zapljene opojnih droga kokain, heroin i marihuana, kao i tablete sa liste opijata i vage za precizno mjerenje. Tokom ove operacije pronađeni su predmeti i tagovi koji potiču iz krivičnih djela, koji su korišteni ili koji su nastali izvršenjem krivičnih djela, uređaji i sredstva za komunikaciju, novac i droga. Ističemo i da je među procesuiranim licima osam operativno interesantnih lica, kao i dva lica koja blisko sarađuju sa članovima kriminalnih grupa, dok su ostala lica povratnici u vršenju krivičnih djela iz oblasti droga. Službenici Uprave policije i Višeg državnog tužilaštva u Podgorici su kroz ove koordinisane višemjesečne aktivnosti razbili mrežu uličnih dilera droge u Baru i pokazali da međusektorska borba protiv kriminala daje najefikasnije rezultate", kazali su iz UP.