Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Tivatska policija procesuirala je u avgustu šest osoba krivično i sedam prekršajno, zbog krađa, municije i droge, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Iz policije su rekli da je Z.G. (46) iz Kotora uhapšen zbog krađe motocikla.

"On je od oštećenog ukrao motocikl koji je kod njega pronađen i vraćen vlasniku", kaže se u saopštenju.

Navodi se da je O.N. (37) iz Italije uhapšena zbog krađe visoke novčane vrijednosti iz jednog butika u mjestu Porto Montenegro u Tivtu.

"Krivična prijava u redovnom postupku podnijeta je Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru i protiv P.J. (46) iz Tivta zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija", kazali su iz policije.

Oni su pojasnili da je pretresom stana koji koristi P.J. pronađen okvir od pištolja sa komadom municije.

Kako je saopšteno, tivatska policija je, tokom aktivnosti na suzbijanju zloupotrebe narkotika, tokom avgusta podnijela tri krivične i sedam prekršajnih prijava protiv deset osoba zbog zloupotrebe narkotika.

"Za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga sumnjiči se I.J. i on je uhapšen", kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su krivične prijave u redovnom postupku podnijete protiv L.V. (22) iz Srbije i A.R. (22) iz Podgorice, zbog sumnje da su izvršili krivična djela omogućavanje uživanja opojnih droga.

"Kod njih je prilikom kontrole pronađena određena količina marihuane", naveli su iz policije.

Oni su dodali da su, tokom avgusta, podnijeli i prekršajne prijave protiv sedam osoba kod kojih je u sedam navrata pronađena manja količina kokaina i marihuane.